Версия искусственного происхождения «Омикрона» — нового штамма коронавируса — не даёт покоя ни вирусологам, ни соцсетям. Очередная волна комментариев прокатилась после того, как учёные Виталий Зверев и Сергей Нетесов назвали её маловероятной, тогда как Пётр Чумаков допустил, что новый вариант коронавируса может оказаться «живой вакциной», созданной биохакерами. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения в интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Заткнуть глотки всем этим «вирусологам». Сами ни хрена не знают, а людей будоражат и еще СМИ им помогают», — негодует житель Краснодара.

«Российский вирусолог заявил, что он вирусолог!» — иронизирует Дмитрий Гришин.

«Эта пандемия уже всех достала», — сокрушается Елена Прокопьева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

«Ну не могут вирусологи объяснить, как вирус так быстро собрал все мутации от «Беты» и «Гаммы», вот и гонят белый шум. Еще интереснее, как предок «Омикрона» перемещался между Южной Африкой и Австралией, никого не заражая по пути, не иначе как через Лондон, а может, и из Австралии в Южную Африку, главное, что члены Британского содружества автоматически имеют 24-часовую транзитную визу в Великобритании», — иронизирует Олег Малаков.

«Еще в 60 годы предрекали бактериологическую войну, вот и наступил тот период», — напоминает Галина Кутасова.

«Просочилась правдивая информация, и теперь некоторые учёные пытаются опровергнуть утверждения своего коллеги. Ясно же, что их попросили это сделать, чтобы не накалять международную политическую обстановку. Сам Чумаков вынужден перефразировать свои высказывания», — рассуждает В.

«Денежки начали терять от того, что COVID-19 стал менее смертельным? Нужно срочно всех привить, а то новый штамм слишком безопасен», — смеётся H.

«Обычно кто создаёт вирусы в лабораториях, тот и создаёт противоядия. Не помните, кто случайно первый создал вакцину от короны?» — спрашивает Чапаев.

Hospital CLÍNIC Лаборатория

«Все эти «неотесовы» действуют либо по незнанию, либо по формуле лисы Алисы — на дурака не нужен нож ему немножечко наврешь и делай с ним что хошь. Нет, конечно, он не искусственный. Он просто создан спецслужбами в многочисленных тайных лабораториях, созданных по всему миру с целью управлять этим миром при помощи «новых технологий» за деньги крупных финансовых транснациональных корпораций, которые в свою очередь и управляют всем в этом мире. Финансами, правительствами государств и т.д.

Странно было бы, если бы они честно сказали, что «Да, это мы создали этот вирус для того, чтобы решить проблему перенаселения на планете Земля. Мы занимаемся этим вопросом уже давно, но предыдущие способы были не столь удачны, как вариант 19 года. Но мы будем продолжать, пока три четверти населения не вымрет. Вас очень много. Нам столько Вас не нужно. Вас нужно ровно столько, сколько нужно для обслуживания беззаботного существования на планете Нас. Остальные зря небо коптят и мешают Нам наслаждаться жизнью»», — написал в комментариях на сайте РИА «Новости» Андрей Вахрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, свои предположения о происхождении «Омикрона» вирусологи Пётр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов высказали эфире радио «Россия». По мнению члена-корреспондента РАН Петра Чумакова, теоретически возможно, что штамм «Омикрон» могли задумать как «живую вакцину».

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