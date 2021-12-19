Решение США и Украины проголосовать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН против принятия резолюции России о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Обыкновенный Фашизм

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«По окончании голосования в кулуарах ООН ещё долго кто-то громко приговаривал: «А мы уйдем на север, а мы уйдем на север», — написал Олег Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое бездумное стремление Украины следовать любой воле Соединённых Штатов может вызывать только жалость или презрение, а может быть, оба этих чувства вместе.

Un.org Генассамблея ООН

«И опять тот же самый Шерхан и те же самые табаки. Ничего не меняется. Украина тявкает по любому поводу, лишь бы он не шёл в разрез с генеральной линией США», — отмечает Марина Ц.

«Шестерки за хозяевами хоть в огонь, хоть в воду!» — пишет Юрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка принесла миру столько боли и страданий, но почему-то именно ей досталось право решать, кто правильно борется с нацизмом, фашизмом или расизмом, а кто идёт не по тому пути, который Вашингтон считает верным.

«Лицемерие США зашкаливает. Проявляют себя таким голосованием во всей красе, но это не удивительно. Голосуют против эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. То есть все, что они декларируют о свободах человека, равноправии, демократии, расовой терпимости, — всё это обман и фикция. Потому что нацизм является крайней степенью шовинизма», — напоминает Владислав Л.

Часть людей полагает, что к такому решению американская делегация пришла по той причине, что очень многому эта страна обязана нацистам. Множество самых свирепых носителей человеконенавистнической идеологии после окончания войны нашли себе тёплое местечко в Соединённых Штатах Америки, пишут граждане.

«Это не удивительно, что США и ее штат Украина против. Они только и делают, что возрождают нацизм. Им такая резолюция поперёк горла», — считает Елена К.

«Да вы вспомните только, сколько нацистов США пригрели из практических соображений после 1945 года! Они не героизируют нацистов, а цинично используют их в своих целях. Для них нацисты — лучшие друзья, если это в интересах Америки», — указывает Владимир Ц.

Фашистские захватчики

Ряд пользователей указывает на то, что героизация нацистов очень нужна США и её сателлитам, чтобы направить всю эту чёрную силу против Российской Федерации и её единого многонационального народа.

«Под прикрытием так называемой демократии «партнёры» России на международной арене пропагандируют идеи фашизма и нацизма, потому что это единственный инструмент, который способен взорвать российские границы. Скоро доведут ситуацию в соседних республиках до крайней степени пещерного национализма, который в итоге превратится в откровенный нацизм и геноцид русскоязычного населения», — поделилась своим мнением Elena S.

Напомним, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла большинством голосов в ходе своего заседания резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, против которой выступили только США и Украина.