Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в ходе которого было поднят вопрос взаимодействия Киева с НАТО и недопустимость блокировки украинской евроатлантической интеграции, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 19 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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»Ой какой Зеленский прыткий! Как ему в НАТО, ЕС и США дали от ворот поворот с интеграцией, так тут же побежал к Джонсону, который вообще ничего не решает в западной политике. Зеля хочет убедить свой народ в том, что ещё не всё потеряно. Верит ли ему ещё кто-то? Сомневаюсь», — пишет Ирина Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что участия Украины в Североатлантическом альянсе быть не может, потому что никто в НАТО даже в страшном сне не представляет себе такой перспективы.

President.gov.ua Борис Джонсон и Владимир Зеленский

«Никто вас дураков в НАТО никогда не примет. Кому вы нужны со всеми вашими проблемами?» — задаётся вопросом Андрей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина безнадёжно стучится в закрытую дверь, хотя ей уже множество раз давали понять, что членства в НАТО ей не видать.

«Так Украину же никто никуда не берёт. О чём вообще разговор? Бред и содрогание воздуха. Если бы по-настоящему хотели принять в НАТО, то сделали бы это уже восемь лет назад», — считает Макс Е.

Часть людей полагает, что Украина не вступит в альянс хотя бы потому, что до сих пор имеет на своей территории неоконченный военный конфликт.

«Смешно. А если их возьмут в НАТО, то и Донбасс тогда возьмут? США и Европа ополченцев собирается содержать и вооружать? А если НАТО нужна Украина без Донбасса, тогда на кой чёрт Киев утюжит ДНР и ЛНР, убивая мирное население уже который год? Походу Зеленский вешает лапшу на уши», — предполагает Ирина Я.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский, судя по всему, не понимает намёков, которые дают ему партнёры, и словно баран до сих пор упирается рогом.

«На что рассчитывает Зеленский? Ему Байден должен был чёрным по белому расписать, что «красные линии» Российской Федерации придётся учитывать, а интеграция Украины куда-либо — это как раз то самое неприемлемое, из-за чего и возник весь сыр бор», — написал Геннадий Р.

Отдельные комментаторы отмечают, что действующая киевская власть, судя по всему, не может поверить в то, что её время подходит к концу.

«Уже невозможно читать, слушать, смотреть о пресловутой интеграции Украины. Даже украинцы понимают, что эти наркоманы накинули на их страну петлю, из которой не выбраться многим поколениям. Евроатлантическая «интеграция» нужна преступным киевским властям и их подпевалам, причастным к госперевороту 2014, чтобы легализовать себя и своё право на власть. Понимают, что приближается время расплаты, и потому обивают пороги в Европе. Как унизительно, тошнотворно, брезгливо всё это выглядит! И впервые стало жаль простых украинцев, лишённых уже практически всего, что у них было», — отмечает Надежда К.

Напомним, 17 декабря пресс-служба офиса президента Украины сообщила о том, что украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили взаимодействие Киева с НАТО и сошлись на мысли о недопустимости блокировки украинской евроатлантической интеграции.