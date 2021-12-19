Заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс должен быть «готов к худшему» развитию событий на Востоке Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 19 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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»Значит, Украина готовит нападение на Донбасс. Это действительно самый худший сценарий, который получает свою реализацию», — считает Денис П.

Многие пользователи пришли к выводу, что альянс искусственно накаляет обстановку вокруг Украины, потому что стремится сплотить всех своих союзников против Российской Федерации.

Nato.int Йенс Столтенберг на Украине

«Это либо паранойя, либо очередная грязная провокация, дабы сплотить русофобов. Но они, вероятно, не учли, что Россия — куда более бдительная и внимательная, она следит за тем, что делает альянс, и будет работать на упреждение», — отмечает Алексей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина стала разменной монетой в конфликте интересов США и России, а значит, никого в НАТО на самом деле не беспокоит судьба Украины.

«Этот Столтенберг — провокатор! США и Западу в целом нужна война на Украине, чтобы русские убивали русских. А вот России такая война с Украиной не нужна ни в коем случае, ведь братский народ будет уничтожать другой братский народ. В этом нет никакого смысла для нас! Вообще, главный провокатор — это США. Им ни Европа, и уж тем более Украина, процветающими не нужны, это только марионетки, чтобы ослабить Россию. Всё, на этом их функция заканчивается», — поделился своим мнением Lara K.

Часть людей полагает, что генсек НАТО просто намекает на скорую активизацию военных действий на линии соприкосновения в Донбассе.

«Если перевести с натовского языка, то его заявление звучит так: «НАТО и ВСУ продолжат войну против коренного русского населения Украины, а так как Россия вступится за русских, то странам-участницам альянса надо готовиться к худшему — заранее водить санкции против непослушной Российской Федерации и лгать о ней в СМИ», — написал Джабар Р.

U.S. Army Europe ВСУ на учениях НАТО

Ряд пользователей указывает на то, что Запад был бы совсем не против того, чтобы Россия всё-таки вторглась на территорию Украины.

«Да они молятся, чтобы Россия силой захватила Украину! Ведь тогда с Москвы можно потребовать долги Киева, который их попросту не в состоянии отдать сам», — предполагает Антон Ш.

Нашлись и те, кто убеждены, что обеспокоенность НАТО по поводу нападения России — это как если бы волк переживал за овечек, на которых якобы собирается напасть медведь.

«НАТО во главе с США уничтожили Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, держит в нищете Венесуэлу, запретив другим странам контактировать с ней, но при этом обеспокоены тем, как Россия собирается защитить своих русских людей от бандеровских карателей на Украине. Большего лицемерия в жизни своей не видел», — пишет Радион Д.

Напомним, 17 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Стефаном Яневым в Брюсселе о том, что Североатлантический альянс должен быть «готов к худшему» развитию событий на Востоке Украины.