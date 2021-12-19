Заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что в НАТО получили предложения России по гарантиям безопасности, но отмечают, что структура в рамках любого обсуждения будет принимать во внимание мнение Украины, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 19 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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"Ну и пусть они с Украиной носятся, как дурак с торбой. А нам и без них хорошо. Лишь бы не лезли к нам», — пишет Марина П.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство Североатлантического альянса банально лжёт и на самом деле оно не собирается принимать во внимание мнение киевских властей.

NATO Йенс Столтенберг

«Ох уж это НАТО! Им говорят про безопасность всего мира, а они, идиоты, опять про Украину. Да всем пофиг на Украину! Даже самим украинцам это всё ясно, как ясный день! Что будет с Украиной — волновать должно только украинцев, да даже их судьба своего государства мало волнует», — отмечает Нектар М.

Некоторые комментаторы отмечают, что никто не хочет вписываться за Украину, но все на Западе делают вид, словно борются за интересы этого государства.

«Согласится НАТО или нет, его всё равно на территории Украины не будет, а воевать на стороне киевского режима западные страны и вовсе отказались. Так что пустое, ничего не значащее заявление для того, чтобы подмаслить Украине», — считает Владимир М.

Часть людей полагает, что НАТО делает серьёзный вид и изображает заботу об Украине, хотя до этого момента они не сделали ничего по-настоящему существенного для поддержки киевского режима.

«Просто НАТО получило нежданчик. Отсюда и такое надувание щёк. Мнение Украины по гарантии безопасности — это самое последнее, что волнует руководство США и НАТО по этому вопросу, поэтому никто Украину тут брать в расчёт не будет», — поделился своим мнением Алик И.

Ряд пользователей указывает на то, что Украине нужна в первую очередь не военная поддержка, а экономическая, включая оказание воздействия на киевские власти для того, чтобы они проводили социально ориентированную политику.

«Какое мнение у власти Украины? Они только и делают, что выпрашивают побольше денег за свою русофобию. США вооружать только могут и лаборатории биологические для убийства населения открывать. Если они реально заботятся об Украине, то почему заводы не строят, жильё, детские сады, трусы кружевные не выдадут штук по 200. Почему не сделают украинцам заработную плату и пенсию как у европейцев?! Ау, партнёры? Зачем издеваетесь над пушечным мясом?» — обращается Lara K.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Нашлись и те, кто убеждены, что России нет необходимости получить какие-то там гарантии безопасности. Граждане пишут, что руководству страны необходимо выработать собственные гарантии, чтобы никто извне даже не посмел дёрнуться в сторону Российской Федерации.

«Если альянс НАТО не может гарантировать ничего, кроме своих опасений, значит, Россия сама должна выступить гарантом своей безопасности, укрепляя свою армию и флот. Пора последовать примеру США и начать учитывать исключительно свои собственные интересы», — Надежда С.

Напомним, 18 декабря генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Стефаном Яневым в Брюсселе о том, что в НАТО получили предложения России по гарантиям безопасности, но отмечают, что структура в рамках любого обсуждения будет принимать во внимание мнение Украины.