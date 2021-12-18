На территории Украины в 2022 году планируется проведение десяти международных военных учений. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, заявил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На старт!

Представители вооруженных сил Украины также примут участие в 16 подобных мероприятиях за границей.

«Постоянный обмен опытом — это один из лучших способов повышения профессионализма. Уже со следующего года планируется активизировать взаимодействие по программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны ЕС в интересах усиления возможностей вооруженных сил Украины», — сказал Резников.

President.gov.ua Алексей Резников

Глава украинского оборонного ведомства также отметил усилия иностранных специалистов из тренировочных миссий на Украине — JMTG-U, ORBITAL, UNIFIER, литовской миссии и добавил, что хотел бы расширить число инструкторов на Украине.

Заявление о запланированных военных учениях на территории Украины в 2022 году обсудили на украинских телеграм-каналах «Новое Издание» и VESTI. Многие указали на то, что военные учения на территории Украины с участием иностранных военных могут быть восприняты российской стороной как провокация. Другие добавили, что украинской власти стоило бы запланировать развитие экономики страны и улучшение благосостояния украинских граждан вместо военных учений.

«Людям все равно. Хватит из этого победу делать», — отреагировал Никита.

«И при этом Украина сдаёт свои тактические планы, организацию и устройство воинских подразделений, раскрывает свои возможности другим странам, рассчитывая на что-то, а как же секреты и государственная тайна Украины, куда смотрит СБУ?» — задался вопросом Александр.

«Доиграются они с этими учениями… Сами же планомерно и целенаправленно провоцируют русского медведя», — добавил Андрій.

Ministry of Defense of Ukraine Военные учения

«Покупаешь 10 снарядов, платишь за 30, берёшь откат. Делишься с полковником, тот пишет, что 30 отстрелял. Вы как первый раз. Про ГСМ вообще молчу», — иронизирует R. G. относительно учений.

«Вместо 10 учений предлагаю 1 импичмент», — пишет Svetlana.

«Всё никак не навоюетесь», — возмутился Big Ben.

«А на когда «запланировано» повышение уровня жизни граждан?..» — спросил MBS.

«Параллельно можно и Афган тут устроить», — отреагировал «Милый котэ».

«Ну вот мы и стали полигоном», — отметила Влада В.

«А развитие экономики случайно не запланировано?» — задался вопросом Vadim.

«Да хоть двадцать, перед смертью не надышишься!» — пишет Evgeny T.

«Резников запланировал 10 попыток провокаций?» — с сарказмом подытожил Alek.

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Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий допуск вооруженных сил других государств на территорию страны в 2022 году.