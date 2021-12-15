15 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий допуск вооруженных сил других государств на территорию страны в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Мирослава Романенко, , 11:01 — REGNUM Верховная рада Украины 14 декабря приняла закон, разрешающий допуск вооруженных сил других государств на территорию страны в 2022 году для участия в многонациональных учениях, сообщает ИА Красная Весна.

Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение поддержали 318 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Для того чтобы закон вступил в силу, документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua, «Первый независимый» и «Новое Издание», а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие критически оценили возможность присутствия иностранных военных на территории Украины, предположив, что цель этих учений — попытка спровоцировать Россию.

Военные учения НАТО (сс) Allied Joint Force Command Brunssum

«Незалежность (независимость — М. Р.) — она такая», — написал Василий К.

«Зачем провоцировать?» — задалась вопросом Лина.

«И эти люди хотят прекращения эскалации конфликта? Их действия с точностью до наоборот», — отметила Валентина Л.

«Вот и ползучая оккупация наступает», — отреагировал ELK90.

«И мы хотим, чтобы закончилась война?» — недоумевает Микола Миколайович.

«А им потом хватит места на шасси натовских самолётов?» — с сарказмом спросил VV, напоминая о событиях августа текущего года в Афганистане.

«А до этого они без разрешения тут пребывали? Их наличие на территории Украины не скрывалось и даже афишировалось. Какой-то запоздалый закон», — отметил Павел С.

«Но у нас нет внешнего управления, это же всем очевидно», — с сарказмом добавил Sergey K.

«Нормальное явление для колонии. Иноземцев ещё и кормить и содержать будут, пока пенсионеры по мусоркам лазят и еду ищут», — возмутился «Kіевлянинъ».

"Ух, как награбленное и отжатое у народа боятся потерять», — указал Дмитрий на украинскую власть.

«Надеются, что иностранные войска их защитят от обманутых избирателей», — пишет об украинской власти Максим.

«А зря! Русские войска — это тоже иностранные войска. А если зайдут? Так, для учений?» — с сарказмом поинтересовался Dmitrij N., вероятно указывая на то, что учения с иностранными военными в России могут быть расценены как провокация.

«Ух ты, я так пониманию намечается второй Афганистан…» — задумался Артур Р.

Военные НАТО в Афганистане Commons.wikimedia.org

«Очередное нарушение Конституции», — отметила Лариса Г.

«Как же эти… хотят войны и горя в стране!» — пишет Svetlana G.

«Им-то что? Ежели чего, смоются. А у нас будет полигон», — добавила Татьяна А.

«Ну вот, сами драконят (раздражают, злят — М. Р.) Москву!!! Зачем? Вы людей спросили? Надо нам это?» — отреагировала Алиса П.

«Полигон так полигон! Судя по такому законотворчеству, незалежная доживает последние годы до полного распада страны! Похоронная команда усиленно гробит народ и государство», — написала Милена В.

«Потом будут опять возмущаться скоплением российских войск у границы…» — подытожил Hennady T.

Читайте также: «Своих мало». Киев упростил получение гражданства воевавшим против Донбасса