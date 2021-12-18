Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев может участвовать в любом формате переговоров с Москвой и ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может быть инструментом для такого разговора, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 18 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Ему уже давно сказали, что если есть желание, то пусть приезжает в Москву. Что вы забыли в Брюсселе? Почему вы через Европу пытаетесь добиться разговора с Россией?» — задаётся вопросами Александр К.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Брюсселе

Многие пользователи пришли к выводу, что такое навязчивое желание восстановить отношения с Российской Федерацией могло возникнуть после общения американского президента Джозефа Байдена со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Ну, вот об этом, видимо, и договорились Байден с Путиным, чтобы Украина была готова на всё. Уверен, что Зеленскому просто позвонили по телефону и сказали, как теперь себя следует вести. Так же диктовали и Порошенко», — считает Руслан Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский стал политической фигурой, с которой совершенно невозможно ни о чём договориться и которую достаточно просто заменить, чтобы диалог между Украиной и Россией восстановился сам собой.

«Господа в Белом доме, уберите, пожалуйста, Зеленского с Украины, чтобы этого клоуна больше вообще нигде в украинской политике не было. Это фигура, с которой разговаривать просто невозможно. Он своим существованием любые договорённости с Россией разрушит. Он не может взять под контроль свою элиту, которая создаёт хаос», — обращается Амурский Т.

Часть людей полагает, что разговаривать можно только тогда, когда есть о чём, но вопрос «Северного потока — 2» никоим образом не касается Украины.

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток ‑ 2»

«О чем с ним разговаривать? Везде обманывает, как Россию, так и своих хозяев из Америки и Европы! Несчастный, с истерикой, орёт вечно, чтобы приняли Украину в НАТО или ЕС. Пусть выполнит сначала требования Минских соглашений, а потом, может быть, состоится разговор с Путиным!» — пишет Катерина К.

«Очень жаль, что это уже никому не нужно. Просто всем понятно, что он никогда не держит слово и ничего не решает. Отсюда и вопрос напрашивается сам собою: а зачем вообще и о чём с ним говорить?» — указывает Александр Ц.

Ряд пользователей убеждён, что Зеленский обязательно упрётся рогом, заявляя о необходимости передачи российского Крыма в руки Украины, что неминуемо приведёт к тому, что Россия уже раз и навсегда закроет для киевской элиты возможность для диалога.

«Вопрос ведь не в том, быть переговорам или не быть? А в том, о чём вести переговоры? Та повестка, с которой Украина хочет выйти на переговоры, для России абсолютно неактуальна. Ведь Киев пытается сложить в одну папку Крым и Донбасс, тогда как Россия готова говорить только об экономике, ибо политический вопрос Крыма Кремлём закрыт и обсуждению не подлежит», — написал Борис А.

Напомним, 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с прессой в Брюсселе, трансляцию которого вёл телеканал «Рада», что Киев может участвовать в любом формате переговоров с Москвой и ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может быть инструментом для такого разговора.