Украинскому правительству стоило бы задуматься над вопросом закупок угля у республик Донбасса, так как иначе Украине грозит «катастрофическая ситуация с электроснабжением». Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире канала UkrLIVE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Не были созданы достаточные запасы угля для прохождения зимнего сезона… Кроме того, пока еще не было настоящих холодов и минусовых температур… Начинается реальная зима, когда потребление угля резко возрастает и у нас может оказаться катастрофическая ситуация с электроснабжением. Вот эти затеи больше рекламного плана о том, что… из Америки нам везут уголь… что это нас спасет — этот уголь из Америки не спасет… И здесь надо находить более радикальные решения. Несмотря на все политические заявления, я бы рекомендовал правительству очень серьезно рассмотреть вопрос возобновления поставок угля из неподконтрольной части Донбасса… Я думаю, что они на это пойдут, та часть. Ну потому что они заинтересованы тоже в легальной реализации своего угля. И там было бы по приемлемым ценам. Близко и быстро эту проблему нужно решить. Если этого не будет, то мы почти наверняка войдем в период больших веерных отключений… Это может приобрести катастрофический характер», — сказал он.

Заявление политика обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие не в восторге от идеи закупок угля в Донбассе после всего того горя, которое Украина принесла жителям ДНР и ЛНР. Донбасс на это не пойдет, считает ряд комментирующих.

«А в России вся продукция Донбасса легальна!» — отреагировал «Злой Русский».

«Да ладно вам, вы преувеличиваете, этого не может быть никогда! Все будет в порядке. Запад, Запад вам поможет!!!» — с сарказмом добавил Рома П.

«Снимаете блокаду, оттягиваете до Киева все войска с линии разграничения и вот вам уголёк по договорным ценам», — написала Людмила Владимировна.

«С Россией воюет и требует от России газ со скидкой, с Донбассом воюет и требует от них дешёвый уголь, а друзья из Европы и Америки торгуют с Украиной только по мировым ценам и без всяких преференций. Это очень странно…» — добавил Алекс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

«Надеюсь, Донбасс ответит вам достойно и отблагодарит вас за разрушенные вами города и села, за убитых, ни в чем не повинных детей, стариков и солдат!» — написал Alex P.

«Зачем это Донбассу?» — поинтересовался Ploykin.

«Китай сейчас скупает всё, что горит. Уголь из ЛДНР весь туда идёт, причём по очень хорошей цене. Украина пусть забудет о халяве из Донбасса…» — отметил yyuzef.

«А зачем Донбассу спасать Украину?!» — не понимает Александр Б.

«Восемь лет убивали, а теперь просят уголь подешевле? Морды наглые!» — не выдержала Наталья Т.

«Похоже, генерал Мороз уже начал наступать на Украину…» — отметил Dumitru.

«Пока не сильно приспичило, но может так прижать, что будет не до политических базаров. Сметут холодные города эту власть», — отреагировал Сергей Ш.

«Не надо спасать Украину! Пусть в Америке покупают уголь, газ. Она же их дружественная страна», — призвала Elvira S.

«Что за бред? А что Украина готова платить за уголь Донбасса, как Китай? Вы что серьезно думаете, что на Донбассе сидят и ждут, когда Украина соизволит купить их уголь?..» — поинтересовался Andrei M.

«Какие умные! И убивать их хотите, и по дешёвке обогреваться за их же счёт!» — подытожил Inna R.

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