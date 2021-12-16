Практически опустевшие газовые подземные хранилища Украины, в которых объём оставшегося голубого топлива упал до уровня подготовки к зимнему периоду, вызвали бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данному поводу 16 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

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»На Украине новая цирковая программа: на арене фокусники!» — издевается Алексей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что такого стечения обстоятельств можно было легко ожидать, глядя на то, какую самоубийственную политику ведёт руководство Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

«Вот и близится итог, которой предрекали Украине сразу после майдана. Какое-то время их ещё вытаскивали за волосы американцы и европейцы, но теперь у них у самих куча проблем. Киев сейчас явно не на первом месте», — отмечает Вячеслав У.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские хозяева из США и Евросоюза не допустят, чтобы их главная антироссийская марионетка развалилась из-за нехватки газа.

«Ну, докупят они необходимый газ в итоге, как и ранее это делали. Российский газ или реверсный российский газ — это их личное дело. Захотят сэкономить — выберут первый вариант, будут действовать в угоду упоротым политиканам — выберут второй. Деньги где-нибудь найдут, Европа какой-нибудь транш забросит», — предполагает Александр Л.

Часть людей полагает, что Украина закачала в хранилища столько газа, чтобы обеспечить работу ведущих предприятий, но населению этой страны голубого топлива может и не хватить.

«Украинские олигархи для себя и для своих предприятий газ обязательно достанут, а вот простым украинцам стоит задуматься о покупке буржуек! Но необходимо поспешить, потому что желающих скоро станет много», — предупреждает Марина В.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM На буржуйке греется чай

Ряд пользователей указывает на то, что столь печальная ситуация на Украине является делом рук украинской элиты, которая ведёт русофобскую политику. Потому помогать Киеву ни в коем случае нельзя, пишут граждане.

«Зачем так переживать по этому вопросу? Надо просто на границе Луганской и Донецкой Народных Республик установить задвижки и не давать газ в оставшуюся часть Украины. Либо Украина будет использовать оставшийся у неё газ для работы против России, будут этим вопросом манипулировать. Да и с чего с ними разговаривать? Зеленский ходит по странам и просит помощи для войны с Донецком и Луганском. У него одна задача — разжечь войну, чтобы у власти просидеть ещё один срок и заодно обогатиться. На большее его не хватает. Так что надо холодно и цинично наблюдать за тем, как замерзает украинское недогосударство», — считает Сергей Щ.

Отдельные комментаторы уже настолько устали от сумасшествия, которое твориться на украинской территории, что людям проще закрыть глаза на печальную судьбу этого государства и не тревожить себя попусту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«Совершенно всё равно, что с ними будет. Даже страшно от таких слов, но это правда. Достали они и всё с ними связанное. Их уже восемь лет пытаются в чувство привести, а они рогом упёрлись и готовы насмерть замёрзнуть. Это их проблемы теперь», — указывает Полина И.

Напомним, 15 декабря в Telegram-канале компании «Газпром» появилось сообщение о том, что запасы газа в украинских подземных хранилищах практически опустели, они упали настолько, что достигли уровня, который был на момент начала закачки — во время подготовки к зимнему периоду.