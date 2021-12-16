Заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что Россия передала помощнику госсекретаря США конкретные предложения по выработке юридических гарантий обеспечения безопасности Российской Федерации и готова их обсуждать публично, спровоцировало споры в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 16 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

Kremlin.ru Юрий Ушаков

»Россия — великая держава, сильная и независимая страна, одна из мощнейших армий мира. Мы не потерпим, чтобы на нас давили, но уважительный диалог нас устроит», — пишет Евгений К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Америка постоянно нарушает взятые на себя обязательства, разрывает заключённые ранее договорённости и работает только в собственных интересах, поэтому такие гарантии могут выйти России боком.

«А оно нам надо? Самим себе надеть кандалы из подписанных договоров, которые для американцев стоят меньше, чем бумага, на которой они написаны. Они давно уже на любой договор забивают одной лишь фразой: «Он больше не соответствует национальным интересам». Вот и всё! И только одна Россия потом бегает с этими бумажками, как с фантиком, и её же саму в них носом тычут», — отмечает Ник В.

Некоторые комментаторы отмечают, что такой стране, как Россия, вовсе не требуются какие-либо гарантии, потому что самой верной гарантией её безопасности уже являются армия и флот.

«Почему вообще Россия должна обсуждать с США безопасность своих границ? Может быть, стоит США обсудить с Россией безопасность своих южных рубежей, ну, скажем, с Мексикой?» — задаётся вопросом Денис П.

Часть людей полагает, что дальнейшее обострение отношений с Америкой в конечном итоге приведёт к глобальной войне, поэтому на диалог выходить необходимо.

США

«Если не идти на диалог, то война неизбежна. На фоне крепнущего военного альянса России и Китая это может означать, что военный ответ может состояться одновременно в Тайване и на Украине. Тогда западным странам будет уже не до шуток», — считает Владимир М.

Ряд пользователей указывает на то, что американское руководство проигнорирует предложение Российской Федерации, потому что оно противоречит её стремлению загнать Россию в угол.

«Только США не готовы ни с кем обсуждать вопросы безопасности. Им нужно наоборот, чтобы все окружающие были не в безопасности перед их военной мощью. Их не устроит сильная Россия», — поделилась своим мнением Василиса Ш.

Нашлись и те, кто отмечают, что вся американская пропагандистская машина работает на данный момент против России, и этот каток никакими диалогами уже не остановить.

Агитационный плакат США «Покупай военные облигации»

«В США людям говорят совершенно другое. Нашу страну выставляют суперопасной. Сейчас американцы думают, что Байден остановил войну между Украиной и Россией, хотя совершено точно Америка хочет просто нажиться на Украине и получить выгоду от информационной атаки на Российскую Федерацию», — указывает Марина П.

Напомним, 15 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что Россия передала помощнику госсекретаря США конкретные предложения по выработке юридических гарантий обеспечения безопасности Российской Федерации и готова их обсуждать публично.