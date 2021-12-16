Нарушение территориальной целостности Украины будет иметь для России «высокую цену». Об этом 15 декабря заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе своего выступления в бундестаге.

Олаф Косинский Олаф Шольц

По словам Шольца, власти Германии готовы вести конструктивный диалог с Российской Федерацией, но это не следует воспринимать как их одностороннюю новую «восточную политику». Канцлер ФРГ уточнил, что у ЕС может быть только общая «восточная политика», которая базируется на принципах европейского права и мирного порядка, обязательства по соблюдению которых взяты на себя также российской стороной.

Он также добавил, что такого же рода принцип будет лежать и в оценке ситуации на границе между Россией и Украиной.

«Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем здесь говорить с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками в один голос», — подчеркнул Шольц.

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Заявление Шольца о «высокой цене» для РФ в случае «вторжения» на территорию Украины обсудили читатели украинского издания Sharij.net на страницах СМИ в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также заявление политика обсудили на YouTube-канале «Факты ICTV». Многие задумались, о какой такой цене говорит канцлер Германии.

«А пока никто ни на кого не нападает, вы платите высокую цену за газ. Из-за Украины, между прочем», — отметил Константин П.

«Там в очереди все политики стоят, чтобы пригрозить за вторжение?» — иронизирует Анжелика Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«1945 год забыл?» — спросил Юрий Г.

«Немцам бы помалкивать про высокую цену», — добавил Серж Ш.

«Немцы России про высокую цену что-то говорят? Совсем берегов не видят уже», — отреагировал Филипп Р.

«Думаю, что не выше цены на газ для Германии…» — предположил Vladimir B.

«Высокая цена это остаться без газа???» — недоумевает Таня Д.

«Большое спасибо, цены на газ действительно давно пора повысить!» — с сарказмом отметил Anton G.

«А что будет? Российские энергоносители перестанут покупать? Тогда экономика всей Европы сразу ляжет. Что ещё? В эту игру можно играть и вдвоём», — пишет Константин Ш.

«Это уже торги? Или ещё что-то будет?» — смеется Сергей С.

«А он цены на газ видел?» — задался вопросом Алексей Д.

«А пригрозить Зеленскому за войну на Донбассе не пробовал?! Ах да, это же другое!» — отреагировал Вадим Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«И этот туда же. Вы лучше за себя там переживайте! И уберите дуру из МИДа», — призвала Татьяна М.

«При необходимости можно и не вторгаться. С России все воинские части, бандформирования и места расположения командования рас*реначить. А там ЛДНР добьет», — написал Сергей Валентинович.

«Уши отморозит совсем?!» — шутит Николай П.

«И этот туда же, пластинку заело, однако», — пишет Людмила Ш.

«А вот это уже взбесило!.. Грозит России, в которой старшие поколения перенесли весь ужас фашизма? Ещё высокую цену им желательно? А может быть? они заплатят за все горе? совершенное ими?..» — спросила Лана А.

«Наверное Шольц хочет, чтобы следующий парад 9 мая прошел в Берлине?» — пошутил Александр Т.

«Во-первых, не мечтайте и не надейтесь, живите на свои, никто вас брать на содержание не будет. А во-вторых, Шольц не будет портить отношения с Россией», — считает Таисия К.

«Недальновидное высказывание», — заметил Kota R.

«Конечно, заплатит, ведь не собирается вторгаться, а Германия [заплатит] за задержку СП-2», — написал Глеб К.

«Ну теперь наконец-то все предупредили? Живем спокойно?» — подытожил Лелик Э.

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