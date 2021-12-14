14 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которых последний «выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ».

Оксана Переможенко, , 11:59 — REGNUM Телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном провел президент России Владимир Путин. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как и другие западные лидеры, Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В этой связи Владимир Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины», — сообщает источник.

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Обеспокоенность Джонсона относительно «передвижений российских войск у украинских границ», которая была выражена в ходе телефонных переговоров с российским лидером, обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI и Klymenko Time. Также новость обсудили на странице украинского политолога Юрия Дудкина в социальной сети Facebook. Многие предположили, что для Джонсона одной из целей переговоров с Путиным было напоминание о себе.

«Кто самый первый на деревне после дедушки Джо — Макрон. А потом Боря Джонсон. Все выражают обеспокоенность и грозят Путину. Теперь кто старшой по ранжиру? Поляки или прибалтийцы? Но от них, наверное, звонки не принимают. А может, пора бы уже и немцам. Кто ещё выразит обеспокоенность?» — иронизирует Yuri G.

Владимир Путин говорит по телефону Kremlin.ru

«Они уже честно… [надоели] со своей обеспокоенностью и потужной (мощной. — О. П.) поддержкой. Языками мелют одно и то же годами», — возмутился Ярп.

«Самое тупое то, что их беспокоит, — их беспокоят войска РФ на территории РФ», — смеется Денис.

«Правильно понимаю — Джонсон признал, что на территории Украины российских войск нет?» — задался вопросом Vladimir.

«Вооружение РФ — лучшее в мире. Не зря главы некоторых стран дают миру недвусмысленно понять, что опасаются Россию из-за… военной мощи… Другие страны не готовы к любого рода конфликтам с РФ», — пишет Виктория Т.

«Внезапно позвонивший сегодня Владимиру Путину Борис Джонсон предупредил президента РФ, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой (Reuters). Курица не птица, Джонсон не Черчилль!» — написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Юрий Дудкин.

Фултонская речь. Выступление Черчилля, 1946

«Путин ему в популярной форме всё разъяснил», — добавил Леонид Л.

«Вежливый Путин все-таки…» — отреагировал Леонид Л.

«Да Боря позвонил, чтобы напомнить о себе! А то всё в новостях Байден да Путин», — смеется Сергей Б.

«Лохматый клоун решил добавить себе очков… Аж с ВВП (Владимиром Владимировичем Путиным. — О. П.) поговорил!.. Самое то после скандалов с вечеринками, когда все сидели на локдауне, и следами наркотиков в туалете премьера…» — подытожил Игорь М.

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