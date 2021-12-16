Трагедия на кузбасской шахте Листвяжная, унесшая жизни 51 человека, может стать отправной точкой для перетряски всей угольной отрасли России. Эксперты считают, что арестом олигарха Михаила Федяева, а также кузбасских чиновников, дело не закончится, а будут подняты материалы по исполнению президентских поручений от 2010 года, данных после аварии в шахте «Распадская». Вот там уже полетят головы не регионального, а федерального масштаба. Но и сам по себе арест Федяева — фигуранта списка Forbes, крупного игрока на рынке в регионе, где даже губернатор имеет отношение к угольному бизнесу, — это уже сигнал.

Sledcom.ru Михаил Федяев под арестом

15 декабря 2021 года Следственный комитет РФ официально подтвердил, что, помимо гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова, главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова, фигурантом уголовного дела стал и основной собственник шахты — глава совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев. Олигарху вменяется злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия.

Ранее также фигурантами дела стали ещё пять человек — от директора шахты и его подчинённых до главных государственных инспекторов территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.

Федяев отправлен в СИЗО, где он пробудет под арестом два месяца. Само же расследование уголовного дела продолжается.

Фигуранты своей вины не признают.

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Sledcom.ru Следователи на мсте трагедии на шахте «Листвяжная»

На совещании по ЧП на шахте «Листвяжная», в котором принимал участие и Федяев, президент России Владимир Путин прямо спросил у него: «Совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?»

На это Федяев начал оправдываться, что на средствах защиты и безопасности не экономили, добавив, что «человеческий фактор всё это перечеркнул».

Скажем так, сомнительное оправдание для президента холдинга, который занимает свой пост с 2007 года. Особенно оно удивляет после изучения результатов проверок федяевских шахт и прочих угольных активов. На минуточку — все результаты находятся в открытом доступе, и сам Федяев имел возможность с ними ознакомиться. Даже если бы (а вдруг!) кто-то от него что-то скрывал.

Взять хотя бы актив «СДС-Угля» — ООО «Шахтоуправление «Майское», которое также занимается добычей угля в Кузбассе. По данным ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», данную фирму, созданную в 2006 году, проверяли почти 100 раз. Нарушений в разные годы была выявлена масса. Вот лишь несколько: «эксплуатация объекта без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», «нарушение требований промышленной безопасности», «на опасном производственном объекте «Участок отвала пород» отвалообразование ведется с отступлением от проектной документации» и так далее.

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Цитата из видео. kremlin.ru Михаил Федяев (cлева) и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (в центре) на совещании с Владимиром Путиным

О Федяеве и его активах

Холдинговая компания «СДС-Уголь» не просто один из множества игроков рынка, а третий по объёмам добычи угля в России. Он же входит в топ-3 крупнейших российских экспортеров угля. Общие запасы оцениваются в 2,1 млрд тонн.

Сам по себе холдинг — это огромный бизнес-спрут, раскинувший свои щупальца не только по Кузбассу, но и в Новосибирской области, Алтайском, Красноярском, Приморском краях. У холдинга — десятки угледобывающих компаний, портовые активы, обогатительные фабрики, торговые центры, предприятия химпромышленности и производители минеральных удобрений, машиностроительные активы, агропредприятия, парочка водочных заводов, молочный комбинат, доли в десятке СМИ Кузбасса, медицинская компания, база отдыха, развлекательные комплексы, десяток строительных компаний, страховая фирма и многое-многое другое.

На верхушке этого спрута стоит Михаил Федяев — основатель холдинга, который он создавал с теперь уже бывшим депутатом Госдумы от Кемеровской области Владимиром Гридиным. Сейчас Федяев не только президент холдинговой компании «Сибирский деловой союз», но и главный бенефициар.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и Михаил Федяев

В открытых источниках биография олигарха довольно скудна. Известно, что он — уроженец города Прокопьевска Кемеровской области, окончил Кузбасский политехнический институт по специальности «Автомобили и автохозяйство». Бизнесом занимается с 1990-х, был руководителем представительства компании «МирИнвест».

На сайте холдинга указано, что Федяев был инициатором создания в Кузбассе профессионального волейбольного клуба и с тех пор содержит клуб, поддержку которому оказывают власти региона. С мая 2017 года Михаил Федяев также входит в состав комиссии Международной ассоциации бокса по Всемирной серии бокса. Помимо этого, Федяев — почётный гражданин Кемеровской области. Есть у него и ряд наград, в том числе высшая награда области — «Герой Кузбасса», которую ему вручили ещё при прошлом губернаторе Амане Тулееве.

Что касается юрлиц, где Федяев отметился лично, а не через холдинг, то в ЕГРЮЛ таковых девять, в том числе московское ООО «Азот Инвест», кемеровское «Востокинвестуголь», которым он владеет сообща с Владимиром и Андреем Гридиными. Помимо этого, за Федяевым числятся доля в ООО «Торгово-развлекательный центр «Томь», которым он с 2020 года владеет с другим олигархом из Forbes — Романом Троценко (главой правления совета директоров «Корпорации АЕОН»), доля в морском порте Суходол в Приморье (совладельцы — Владимир Гридин, АО «РЖД-Инфраструктурные проекты» и АО «Центр развития портовой инфраструктуры»).

Ako.ru Михаил Федяев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

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Среди бизнес-партнёров Федяева также крупный кемеровский бизнесмен — Светлана Рыбальченко.

А что дальше?

Политолог Марат Баширов в комментарияхИА REGNUM на арест Федяева отметил, что «лоббисты от угольщиков просто осаждали Минэнерго и Ростехнадзор», а в регионе — «была и есть паника».

»Это дело будет масштабным. Пока арестовывали только малозначащих сотрудников — и вот теперь заход с головы. На скамье подсудимых в итоге окажутся и предприниматели, и госслужащие», — добавил он.

Напомним, после трагедии на «Листвяжной» прошли массовые проверки угледобытчиков и буквально за первые дни было выявлено более 600 нарушений. Помимо этого, всю осень на разных шахтах то там, то здесь происходили ЧП. Повезло, что без жертв.

На фоне происходящего довольно блекло выглядит кузбасский губернатор Сергей Цивилёв, супруга которого является топ-менеджером и бенефициаром угольного холдинга «Колмар Груп». Ранее Цивилёв сам был «топом» актива, но выбрал губернаторское кресло и передал долю супруге.

Ako.ru Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев у шахты «Листвяжная» после трагедии

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Добавить в копилочку «заслуг» губернаторства Цивилёва ситуацию с другими шахтами, например «Алексиевской», и картина ещё более печальна.

Управлять регионом — это вам не только собственной жене за заслуги медальки «за служение» на грудь вешать. Особенно управлять таким стратегическим регионом, как Кузбасс.

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