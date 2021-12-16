Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на середину декабря находилось более 15 миллиардов кубометров газа и этого достаточно для обеспечения нужд потребителей в нынешнем отопительном сезоне. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Глава правительства добавил, что в декабре, по данным министерства энергетики, ожидается в общей сложности почти 2 млн тонн поставок украинского и импортного угля. В то же время запланированное потребление, по его словам, ожидается на уровне около 1,7 млн тонн», — сообщили в пресс-службе кабинета министров Украины.

President.gov.ua Денис Шмыгаль

Заявление премьер-министра Украины обсудили на украинских телеграм-каналах «Новое Издание» и Klymenko Time. Многие с недоверием отнеслись к словам главы украинского правительства.

«Когда ты профнепригоден во всем! Без исключений», — отреагировал на слова Шмыгаля Игорь П.

«Особенно, если газ населению отключить, да, Шмыгаль?» — с сарказмом спросил Сергей Ш.

«Ну ему точно хватит, а будет мерзнуть — соберем со всей Украины», — пишет leno4ek R.

«А если — 20… [будет]? Хватит?» — поинтересовался IU.

«Если правительство говорит, что все в порядке, нужно готовиться к худшему!!! (Народная примета)», — отметил Артур З.

«Ещё минус не жахнул, а в Киеве уже электричество отключают. Скоро будем жить, как в каменном веке», — добавил один из комментирующих.

Ivan Zuber Без электричества

«Брехло… Все эксперты по энергетике говорят, что не хватает угля-газа-электричества на отопительный сезон, а у этого… всё в порядке», — возмутился Виталий П.

«Конечно хватит газа, а если его не будет хватать, то разбавим и объем увеличится», — написала Светлана П.

«А никто не в курсе, во сколько уголёк в итоге обошёлся казне? С учётом доставки морским транспортом, перегрузки в портах и т. д.?» — задался вопросом Николай С.

«Так, а почему бы и не ляпнуть? Можно подумать он ответственность понесет, когда уголь кончится. Расчет на память аквариумных рыбок всегда верен», — пишет Михаил М.

«Если успокаивают, значит ничего там нету. Через неделю будут обсуждать очередное повышение, нападение, недостачу… Нужное подчеркнуть, ненужное вычеркнуть…» — отреагировал Артем.

«Не торопись, Шмыга, зима только начинается», — смеется «Н».

»Пусть кто-нибудь расскажет ему про неизвлекаемую часть запаса, они 100% и ее посчитали», — предположил Сергей Л.

«Может в этом году отопительный сезон пройдем. А на следующий год как будут обстоять дела? В Европе тоже хранилища опустошаются, и с конца весны начнется закачка газа на следующий отопительный сезон. При пустых хранилищах какая может быть цена на газ? При условии, что европейцы покупают по контрактам, а мы на споте (срочный рынок) — грубо говоря, на базаре. На данный момент стоимость газа 1500 баксов за 1000 куб. м. Шмыгаль будет шмыгать носом и просить, чтобы поняли и простили?» — спросил «CnOPTCMEH».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа без газа

»Чего не скажешь для «тёплого» места в кабмине», — отреагировал Kostya.

«Что-то Шмыгаль забыл сказать, что часть этого газа принадлежит иностранным владельцам, часть местным олигархам, а часть газа нельзя откачивать по техническим причинам, чтобы было нужное давление в ПХГ. Шмыганомика во всей красе», — подытожил Иван И.

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