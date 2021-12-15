15 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что украинское правительство готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии.

Оксана Переможенко, , 16:54 — REGNUM Украинское правительство готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на проект постановления кабинета министров Украины.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принять меры по обеспечению безопасности снабжения электроэнергией и безубыточной деятельностью ТЭС и ТЭЦ в случае использования ими в виде топлива 100% газа», — говорится в проекте постановления.

Новость обсудили в украинском телеграм-канале Klymenko Time, а также на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие задумались над тем, где и по какой цене Украина будет покупать газ и сколько будет стоить в данном случае электроэнергия, выработанная на украинских ТЭС и ТЭЦ.

«Газ, надеюсь, американский?» — иронизирует Roman.

«[Конец] энергосистемы близок как никогда», — добавил Николай Н.

«Капец, и сколько будет стоить электроэнергия?!» — задалась вопросом Toma.

Вагоны с углем

«Можно подумать, что газа у Украины очень много!» — отметил Александр Р.

«Логично, что если перекроют электроэнергию из РБ, будут использовать газ в пики нагрузки», — считает «Удалённый аккаунт».

«Это невозможно технически сделать сиюминутно. На Трипольской ТЭС оборудование реконструировали более года и то частично, чтобы уйти от антрацита», — написал V.

«Будем покупать газ по рыночной цене, пускай у кремлёвских пылает. Называется «назло бабушке отморожу уши»… А прямой контракт для Белоруссии $125, для Германии $250…» — пишет Пашка88.

«А прямые контракты с Россией на закупку газа заключить нельзя? А, мы же не колония, но нам не разрешают», — смеется Александр.

«Даже вакцину не разрешили российскую, из-за чего пришлось ждать остатков с барского стола западных хозяев», — ответил Александру Alister C.

«Ой… А как же баржи, груженные углем из-за моря-океана? Не доплывают?» — с сарказмом поинтересовалась Aleksandra T.

«Угольные электростанции перевести на газ? Ну-ну», — отреагировал Евгений П.

«На газ, который покупает на спотовом рынке из-за того, что не захотела заключать длинные контракты по 300 долларов?! Теперь будет платить по 1500$! Интересно, сколько будет стоить киловатт электроэнергии в таком случае? А с углём вышла тоже волшебная ситуация: не хотели покупать по $90, ждали, пока подешевеет. Теперь он почти 300$ и весь зафрахтован Китаем…» — отметил Роман Ш.

Счетчик Pixabay.com

«Словацкий» [газ]? Купят по высокой цене, ещё и с наценкой. Зато свободно дышится, по-европейски», — с сарказмом добавил Евгений Х.

«Будут себя так вести, то и без газа останутся», — написал Лоойд М.

«И кто будет говорить, что «майдан» не работает?» — смеется Павел З.

«Какие ТЭЦ? Дрова и буржуйки — всё, что у вас пока ещё осталось. Потом не знаю. Потом, наверное, всё. Game over», — подытожил Александр К.