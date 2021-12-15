Заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия будет соблюдать односторонний мораторий в вопросе размещения вооружения, запрещённого Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), на границе со странами НАТО до появления подобных систем в Европе, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 15 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Пуск ракет

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"Вот и отлично! Маленькая, но уступка. А то в последнее время всё шло на обострение. Мяч теперь на стороне НАТО, посмотрим, как там себя поведут», — пишет Валентин А.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия продемонстрировала западным странам дружественный жест, чтобы убедить НАТО отказаться от планов по продвижению на восток. Но не все разделяют радость по этому поводу, отдельные граждане уверены, что ракеты нужны не только на границе с Европой, но и в подбрюшье США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ракетный комплекс «Искандер-М»

«А вот это неверное решение! Если вы не хотите размещать ракеты ближе к Европе, значит, надо размещать их на Кубе или в Венесуэле. А лучше и там, и там — плюсом к Европе. Потому что Запад здравого смысла не знает, взывать к его разуму — бессмысленная трата времени», — считает Александр Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что размещение российских ракет у европейских стран станет залогом безопасности нашей страны.

«А когда американские ракеты появятся в Европе, то тут уже поздно будет свои к границе подкатывать! Бахнут в один момент, а мы даже опомниться не успеем, как вся страна в руинах. Такого допускать нельзя!» — поделился своим мнением Никита В.

Часть людей полагает, что обострять ситуацию не стоит, потому что даже авторы Карибского кризиса в итоге отказались от дальнейшей конфронтации.

«Вот вспыльчивый человек Никита Хрущёв дважды разводил армии в разные стороны и смог отложить этот вопрос. При таком взгляде на ситуацию её можно сравнить с автомобильными пробками: сколько ни налаживай дороги, эта проблема всё ровно возникает снова и снова. Может быть, если бы элиты договорились о своих «красных линиях», то нам удалось бы отказаться от ядерных ракет в пользу мобильной армии быстрого реагирования и высокоточного оружия», — надеется Денис П.

Ряд пользователей указывает на то, что внешняя политика России должна убедить западные страны в том, что мы не представляем для них угрозы, а значит, им нет никакой необходимости становиться угрозой для Российской Федерации.

«Нам нужен мир, а не война. Как мне кажется, Россия чётко дала понять НАТО, что хочет снизить градус напряжения и пойти на мировую», — указывает Валерий О.

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Нашлись и те, кто убежден, что НАТО не откажется от агрессивной политики и никакие дружелюбные жесты со стороны России не сдвинут альянс с пути давления на Российскую Федерацию.

«НАТО таких жестов не оценит. Даже скорее наоборот — воспользуется возможностью разместить свои ракеты, когда противник самоустранился. Опасная ситуация. Миролюбивость тут может оказать лишь медвежью услугу», — написал Олег Н.

Напомним, 13 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости о том, что Россия будет соблюдать односторонний мораторий в вопросе размещения вооружения, запрещённого Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, на границе со странами — участницами Североатлантического альянса до появления подобных систем в Европе.