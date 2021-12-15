Решение профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовать принять в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 15 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

"Лично я буду бойкотировать такие общественные места. Я свободный человек и не признаю никакие коды. Пускай лучше обанкротятся по итогу все эти бизнесы, которые прогнулись под чиновников. Да и фиг с ними», — пишет Дмитрий Х.

Многие пользователи встретили в штыки данную новость, заявляя о том, что принципиально не будут посещать такие общественные места, где требуется предъявление QR-кода. Другие же отмечают, что пандемия коронавируса диктует свои правила, а значит, людям следует поступиться частью прав ради безопасности их здоровья.

«Ну и правильно. По сути, QR-коды в общественных местах — это самая что ни на есть обыденность, просто Госдума хочет это подвести под соответствующие законодательные вещи. К сожалению, сегодняшние вызовы требуют подобных мер, без [них] никак», — поделился своим мнением Александр М.

Дарья Драй ИА REGNUM Qr-код

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные меры сегрегируют российское общество, лишая огромную часть населения значительного объёма прав.

«Население страны медленно, но верно низвели до уровня даже не рабов, а скотов бессловесных. Штрафы, запреты, опять штрафы и рабское клеймо в виде QR-кодов — как вишенка на торте. Дальше гетто, резервация и концлагеря для тех, у кого осталась хоть крупица здравого смысла в этом мракобесии и желании олигархов иметь для себя легальных рабов», — считает Ян Н.

Часть людей полагает, что QR-коды нужны как стимул для вакцинации, которая, как они уверены, нужна для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Если не требовать от людей QR-коды, то они не пойдут прививаться. До нашего народа тяжело доходит одна простая истина — пандемия не закончится, пока иммунитет к вирусу не выработается», — написал Игорь М.

Александр Погожев ИА REGNUM Вход в музей по QR-коду

Ряд пользователей указывает на то, что власти, ограничивая людей, не дают им ничего взамен, что является крайне несправедливым подходом.

«Странно всё это. Режим чрезвычайной ситуации никто не вводил, а ограничительные меры такие, словно у нас война идёт. Если у нас действительно что-то бушует, так объявите режим ЧС и платите гражданам за неудобства! Тогда и все ограничения будут оправданы. В том-то и дело, что все эти антинародные решения — это хороший бизнес и к здоровью он не имеет никакого отношения. Причём они сами уже этого не скрывают. Почувствовали, что сумели прогнуть власть и народ», — пишет Андрей С.

Нашлись и те, кто убежден, что на достигнутом российское руководство не остановится, а продолжит ограничивать население в правах, принуждая людей пройти процедуру вакцинации от коронавируса.

«А дальше в России обязательно введут социальный рейтинг, чтобы несогласных с политикой правящего класса лишить доступа даже к базовым вещам, причём навсегда, без права отработать свой рейтинг обратно. Цифровой концлагерь как он есть», — указывает Вова К.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в России. В соответствии с документом граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Ранее законопроект поддержали комитет Госдумы по охране здоровья, а также комитет по промышленности. Первое чтение законопроекта планируется 16 декабря.