Ежедневно в России выявляют десятки тысяч носителей коронавируса. Ситуация с распространением в стране SARS-CoV-2 по-прежнему вызывает тревогу и медиков, и властей. Новый штамм коронавируса «Омикрон» 10 декабря выявили еще у четверых туристов.

Окажется ли он в итоге «живой вакциной» или ухудшит ситуацию, прогнозировать пока рано. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, опасения по поводу нового штамма-мутанта преждевременны и пока не подтверждены.

В свою очередь в Центре им. Гамалеи считают, что рано с уверенностью говорить о том, что «Омикрон» — это «легкий» штамм.

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