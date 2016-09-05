В Саратовской области скончались ещё 16 ковид-пациентов
В Саратовской области с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 4802 человека. За сутки умерли ещё семь мужчин и девять женщин в возрасте от 44 лет до 91 года.
В Пензенской области выявили 348 новых носителей коронавируса
В Пензенской области по состоянию на 10 декабря зарегистрировали 95 399 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 348. Выздоровели с начала пандемии 70 349 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 649 человек. Скончались всего 4390 пациентов с коронавирусом, из них 13 — за прошедший день.
На Ямале за сутки жертвами коронавируса стали четыре человека
На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 897 человек. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб. Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 893 — на четыре человека меньше.
В Калужской области за сутки выявлен 201 носитель коронавируса
В Калужской области положительный результат тест на коронавирус подтверждён у 201 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб от 10 декабря. Днём ранее, 9 декабря, в регионе было зарегистрировано 198 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 61 214 человек.
В Татарии выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарии по состоянию на 10 декабря зарегистрировали 40 229 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 185 носителей инфекции. Выздоровели за время пандемии 33 505 ковид-пациентов, скончались 1325 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 176 человек, количество летальных исходов возросло на семь.
В Москве за сутки выявили 3477 носителей коронавируса
За минувшие сутки в Москве выявили 3477 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщили в столичном оперштабе.
В Петербурге выявили 2267 новых случаев заражения коронавирусом
Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге составило 2267 случаев за последние сутки. После семидневного сокращения числа новых случаев COVID-19 этот показатель увеличился на 156 случаев, сообщили 10 декабря в оперштабе.
В Омской области за сутки жертвами COVID-19 стали десять человек
Ещё десять пациентов с коронавирусом скончались в Омской области, сообщили 10 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
За сутки коронавирусом заразились ещё 128 жителей Ямала
На Ямале за сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом, из них семь — среди вахтовых работников. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 127 случаев.
В Воронежской области за сутки выявлены 682 носителя коронавируса
В Воронежской области подтверждено 682 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 декабря. Сутками ранее, 9 декабря, сообщалось о 688 новых носителях инфекции.
В Омской области выявили ещё почти 600 носителей коронавируса
По состоянию на 10 декабря в Омской области подтверждён 120 331 случай заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлен 571 носитель SARS-CoV-2. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
В Тюменской области за сутки COVID-19 унёс жизни 20 человек
В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 3045 человек. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб. Сутками ранее число скончавшихся составляло 3025 — на 20 человек меньше.
В Якутске отменили дистанционное обучение
С 13 декабря очное обучение в школах столицы Якутии будет возобновлено. Решение о завершении карантина приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия города.
В России от COVID-19 умерли за сутки 1176 человек
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1176 человек. Об этом 10 декабря сообщает штаб по борьбе с заболеванием.
В Красноярском крае за сутки скончались 38 ковид-пациентов
За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 38 человек. Об этом сообщили 10 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Число заражений коронавирусом в Тюменской области достигает 84 тысяч
В Тюменской области за сутки обнаружено 304 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 306 случаев.
В России выявили за сутки 30873 заражения коронавирусом
Число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 30 873 случая. Об этом 10 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
В Центре им. Гамалеи раскритиковали называющих лёгким штамм «Омикрон»
Заявления о том, что штамм коронавируса «Омикрон» — легкий штамм, являются безответственными, так как, к примеру, пока нет данных о том, как его переносят пожилые люди. Об этом 10 декабря заявил заместитель главы Центра Гамалеи Денис Логунов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
В Татарии за сутки провели более 12,2 тыс. исследований на коронавирус
В Татарии с начала пандемии по состоянию на 10 декабря провели 4 354 162 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции. Осуществляют обследования в 22 лабораториях республики.
В ковидных госпиталях Приамурья заняты почти 82% мест, госпитализированы 1639 пациентов. Всего лечение от коронавируса проходят 8043 жителя региона.
Об этом:В Амурской области для пациентов с COVID-19 создали запасы кислорода
Десятилетнего ребёнка в Омске высадили из автобуса на мороз из-за отсутствия защитной маски. По информации об инциденте проводится доследственная проверка, сообщили 10 декабря в областном следственном управлении СКР.
Читайте подробнее:В Омске ребёнка без маски выгнали из автобуса на мороз: СК начал проверку
В Петербург на склад ОАО «Фармбаза» поступила очередная очень крупная партия вакцины «Спутник V» в объёме 225 600 доз. Всего за три дня город получил около 300 тыс. доз самой главной российской вакцины от коронавируса.
Об этом: В Петербург доставили еще более 225 тыс. доз препарата «Спутник V»
В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1811 человек. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб. Сутками ранее число скончавшихся составляло 1803 — на восемь человек меньше.
Читайте также: Жертвами коронавируса в Югре за сутки стали восемь человек