До конца 2021 года Минздрав России должен поставить в медучреждения регионов не менее 88 тыс. упаковок ковидных лекарств, на которые ещё в ноябре правительство РФ выделило почти 5 млрд рублей из резервного фонда. В список лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией попали и незарегистрированные в России, потому Росздравнадзору поручено «осуществлять мониторинг эффективности и безопасности». И это при том, что эти препараты включены в 13-ю версию временных рекомендаций Минздрава РФ и за это время поставлялись в больницы крупными партиями. ИА REGNUM проанализировало закупку упомянутых в правительственном распоряжении лекарств и обнаружило интересные моменты.

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Напомним, в начале ноября 2021 года правительство выделило свыше 4,8 млрд рублей на закупку не менее 50 тыс. упаковок «Регданвимаба», не менее 9 тыс. упаковок «Бамланивимаб + Этесевимаб», не менее 3 тыс. упаковок «Касиривимаб + Имдевимаб», не менее 1614 упаковок «Сотровимаба» и не менее 25 131 упаковки «Ремдесивира».

Закупки этих препаратов было поручено провести централизованно федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственному Минздраву РФ.

Упрощенный оборот лекарств

На время пандемии в России ускорили процедуру регистрации медизделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для ковид-пациентов. 17 ноября 2021 года постановлением правительства РФ № 1961 «упрощёнку» продлили на год — до 1 января 2023 года. Помимо этого, было продлено действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от коронавируса.

Отследить ещё одну группу бенефициаров пандемии позволяет реестр решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии. Из поименованных в распоряжении правительства лекарств в этом реестре встречаются несколько. Так за ноябрь 2021 года компания «Нанолек» получила шесть разрешений на оборот «Регкироны» («Регданвимаба»), которого «дочка» Минздрава РФ должна закупить не менее 50 тысяч упаковок. Все партии имеют срок годности — до 31 июля 2022 года. Фармфирма подготовилась к будущему тендеру Минздрава?

При этом ООО «Нанолек», принадлежащее кипрскому офшору, тесно связано с семьей вице-премьера Татьяны Голиковой. Она же — глава федерального оперштаба по противодействию коронавирусу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Одним из бенефициаров «Нанолека» является пасынок Голиковой — сын бывшего министра торговли РФ Виктора Христенко — Владимир. Среди бенефициаров на конец 2020 года также был Андрей Реус (бывший замминистра при Христенко), который аффилирован с крупным производителем вакцины «Спутник V» — Виктором Харитониным (АО «Фармстандарт», «Отисифарм»).

«Нанолек» на сегодня числится упаковщиком вакцины «Ковивак», но претендует на статус производителя. ИА REGNUM неоднократно приводило примеры связи семьи Голиковой с фармбизнесом.

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Помимо «Нанолека», в реестре решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии в декабре 2021 года было оформлено разрешение на оборот препарата «Ремдесивир» (Веклури). Его оформило ООО «Гилеад Сайенсиз Раша». Разрешение на оборот лекарств «Этесевимаб» и «Бамланивимаб» ранее получило ООО «Лилли Фарма», а на «Касиривимаб + Имдевимаб» — АО «Рош-Москва».

Компания «Рош-Москва», судя по финотчёту за 2020 год, на 99% принадлежит иностранной компании — «Ф. Хоффманн — Ля Рош Лтд» (Швейцария). В том же отчёте указывается, что на фоне развития пандемии у АО валовая выручка превысила бюджетные показатели и фирма «улучшила свои показатели». Выручка за 2020 год выросла до 18,204 млрд рублей (с 10,1 млрд рублей).

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Что касается упомянутых выше ООО «Гилеад Сайенсиз Раша» и ООО «Лилли Фарма», то первое по основному виду деятельности работает в сфере исследования конъюнктуры рынка и принадлежит ирландской компании «Гилеад Сайенсиз Айрлэнд Ю-Си», а второе — это актив офшорной фирмы «Эли Лилли Нидерланд Б.В.» (90% доли) и швейцарской компании «Эли Лилли С. А».

По открытым данным, АО «Рош-Москва», ООО «Гилеад Сайенсиз Раша» и ООО «Лилли Фарма» напрямую поставщиками госконтрактов не выступали, но в последние полгода активно оформляли разрешения на обращение лекарственных препаратов во время пандемии. Продажи происходили через «прослойку» — посредников или же всё впереди?

Госзакупки и главные поставщики

Помимо реестра решений об обороте, ИА REGNUM изучило базу госзакупок, заказчиком в которых выступала «дочка» Минздрава РФ. Та самая, которой предстоит закупить лекарства почти на 5 млрд рублей.

На сегодня, после подписания соответствующего правительственного распоряжения, Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан провёл закупку только одного из препаратов, а именно «Ремдесивира».

Admoblkaluga.ru Викрам Пуния

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По результатам декабрьского тендера количество поставляемого товара («Ремдесивира», лиофилизата для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, во флаконах 100 мг) составит 3 874 300 мг. Начальная цена составила 204 563 040 рублей. Она же стала и ценой контракта, так как на декабрьский тендер поступила лишь одна заявка — от некоего ООО «Примафарм». Эта компания была учреждена для оптовой торговли фармацевтической продукцией в апреле 2019 года. Директор — Валерий Турчанинов, владелец — Валерий Арланцев.

На сайте фирмы уточняется, что у нее более 4 тыс. действующих контрактов, из которых около 95% — это госзаказы. На сайте сообщается, что Турчанинов ранее работал директором «НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения города Москвы», входил в экспертный совет по здравоохранению при общественной организации «Деловая Россия», был членом совета по здравоохранению при ФАС РФ, членом координационного совета Госдумы РФ по вопросам инновационного развития медицинской и фармацевтической промышленности.

Владелец фирмы Валерий Арланцев в активе имеет также охранное агентство и ещё одну компанию по торговле фармпродукцией — иркутское ООО «Фармароз».

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За два года существования компания «Примафарм» получила более 3,7 тыс. госконтрактов на общую сумму более 5,6 млрд рублей. Из них более 20 заключены с Минздравом РФ на общую сумму почти 3 млрд рублей. За время пандемии компания стала активным поставщиком «Ремдесивира» по госконтрактам, в том числе большая часть из них была заключена по максимальной цене в связи с подачей лишь одной заявки.

За 2020 год фирма «Примафарм» указала выручку — 5,211 млрд рублей против 632 млн рублей годом ранее. Её чистая прибыль за первый год пандемии выросла с 23 до 214 млн рублей.

Таким образом, ещё одним бенефициаром пандемии можно смело назвать бизнесмена индийского происхождения Викрама Пунию и связанных с ним лиц. А вот кого выберут для поставки «Регданвимаба», покажет время, но, как мы видим, кандидаты уже наметились.