Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что одна из основных озабоченностей Москвы связана с тем, что страны НАТО скоро могут разместить системы вооружений в Европе, которые ранее были запрещены из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 14 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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»Это такая европейская традиция: время от времени получать от России люлей», — считает Сергей Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что российская дипломатия сделала всё, что могла, чтобы вразумить иностранных соседей от необдуманных агрессивных действий в сторону России, но теперь разговаривать, судя по всему, придётся Министерству обороны Российской Федерации.

White House Photographic Office Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают Договор о РСМД в Белом доме, 1987 год

«Чудненько. Давно пора от дипломатических озабоченностей переходить к непосредственным действиям», — поделился своим мнением Артём Л.

«Давненько мы так с Западом не разговаривали. Ну всё верно МИД говорит. Раз они понимают только силу, значит, будем показывать силу», — написал Виталий Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад не слышит слов разума, ему подавай силу.

«Не надо грозить, надо ставить эти ракеты и нацеливать на Европу с Америкой. НАТО вообще уже давно слов не слышит. Поймут только прямую угрозу», — отмечает Виталий Ч.

Mariluna Почтовая марка СССР, посвящённая Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 1987

Часть людей полагает, что российская внешняя политика очень осторожная и неторопливая, поэтому ждать от нашего руководства каких-то резких и внезапных телодвижений не стоит.

«Какой ещё такой военный ответ? Если в российском МИД не заметили, что НАТО уже на Украине, в Грузии, в Молдавии и Азербайджане, то ответ не поступит даже тогда, когда натовские вертолёты будут бороздить небо над Москвой», — подозревает Гимнаст С.

Ряд пользователей указывает на то, что миролюбивая политика России может сыграть с ней злую шутку, ведь НАТО всё ближе и ближе к российским границам и альянс не сдерживают бесконечные предупреждения.

«Вы ещё небу начните кулаком грозить. Что сделаем? Захватим и заставим жить по своим правилам? На это даже нет и намёка. Чем грозить собираетесь? А то впустую такие громкие слова уходят», — указывает Дмитрий Ш.

«Осторожно, может быть так, что таким образом западные страны выманивают Россию на свою территорию, где властвует ложь и манипуляции. Вытянут ли такое наши политики? Мне кажется, что нет. А может быть, что наши западные партнёры могут счесть данное заявление, как объявление войны, которой они давно жаждут», — предполагает Руслан Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что России предстоит очень сильно преобразиться, чтобы выстоять перед надвигающимися угрозами.

«Российская Федерация не сумеет выиграть ни одной битвы с натовскими войсками, пока элита этой страны держит свои богатства на Западе, воспитывает своих детей в Лондоне и отдыхает в Куршевеле. Нам нужна патриотично-ориентированная власть, готовая костьми лечь за неприступность российских границ», — пишет Сергей И.

Напомним, 13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости о том, что одна из основных озабоченностей Москвы связана с тем, что страны НАТО скоро могут разместить системы вооружений в Европе, которые ранее были запрещены из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.