Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» окажет разрушительное воздействие на безопасность центральной и восточной части Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica, которое 14 декабря опубликовали в пресс-службе офиса украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Сам факт, что «Северный поток — 2» гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизирующим для нашего региона. Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал, что означает конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет», — отметил он.

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Заявление Зеленского обсудили на телеграм-каналах «Первый независимый», «Запрещённая Украина», а также на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что Зеленский делает подобные заявления в связи с тем, что с запуском газопровода «Северный поток — 2» может прекратиться транзит газа через территорию Украины.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«… [Американцам] не будет где своё сжиженное фуфло толкать, вот они свою болонку и науськали тявкать. Да и бабло за транзит уходит из схемы… [воровства]. Печалька…» — отреагировал Олег.

«Никак понять не может, что содержать нас с русофобией никто не намерен», — добавил Anatol S.

«Ого, вот это наш великий «стратег» запел! Кому… нужно его мнение? Они о своих интересах думают, а не о нашей трубе!» — пишет Николай К.

«Не знаю, как Европа, а Украина уже рухнула при твоей власти», — написал Александр в адрес украинского президента.

«Похоже, он помогает… [американцам] проталкивать в ЕС сжиженный газ», — предположил ELK90.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«Так он же сам говорил, что это «вонючий» газ, что изменилось?» — недоумевает Елена А.

«Русофобия дорого стоит», — добавил Денис Р.

«Северный поток» никого не напрягал ни в Европе, ни в Украине. Так почему же такая истерия вокруг СП-2… Почему все только об СП-2 говорят, а про СП-1 никакой истерии нет?» — не понимает Z.

«Ну так лишатся хороших денег за мульку (обман, легенда — О. П.) с реверсом!..» — отметила Александра К.

«А то, что труба эта газовая на Украине старая и требует капремонта, что, уже не волнует его??? Типа что — покрасил в магический жёлто-голубой [цвет], и вуаля???» — иронизирует Antoshka.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

«Во-первых, бред, во вторых, вот нафига такое озвучивать и накручивать потенциально цену на газ на пустом месте?» — задался вопросом Станислав М.

«Раз РФ не напала, значит, будет это муссироваться. Новая тема», — пишет Lyubov G.

«В случае запуска СП-2 наше дело — труба. Сами виновны», — подытожил Сергей С.

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