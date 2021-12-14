Оксана Переможенко, 14 декабря 2021, 16:59 — REGNUM Австрийское правительство поддерживает проект «Северный поток — 2» и надеется на скорый запуск трубопровода. Об этом в интервью Die Welt заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Читайте также: МИД Австрии призвал больше не мешать реализации СП-2
«Да, конечно. Я ожидаю, что «Северный поток — 2» скоро сможет быть запущен, как и планировалось», — сказал политик, отвечая на вопрос, продолжает ли австрийское правительство поддерживать «Северный поток — 2».
Читайте также: Канцлер Австрии высказался в поддержку «Северного потока — 2»
Заявление Нехаммера обсудили читатели украинских телеграм-каналов Klymenko Time, 112.ua, «Крокодил» и «Новое Издание». Многие поддержали политика, отметив, что Европа не будет идти против своих интересов (отказываться от СП-2) ради Украины. Запуск газопровода нужнее всего Европе, а не России, добавили многие.
«Австрия, в отличие от Газпрома, свои вложения ещё не отбила, их можно понять — бизнес, ничего личного», — иронизирует R Ro.
«Вряд ли Европа готова принести в жертву свои собственные экономические интересы ради Украины», — добавила Марта Г.
«Не ради Украины. А ради интересов США. США же не ради Украины стараются, блокируют СП-2, а только ради ослабления влияния России, что соответствует их собственным интересам», — отметила Лизанька.
«Ну если Европа и дальше будет продолжать затягивать процесс сертификации, то кому хуже-то от этого? Одно заявление Бербок спровоцировало рост цен на газ. Интересы США, конечно, хорошо, но у Европы есть и свои, не так ли?» — поинтересовалась у Лизаньки Марта Г.
«Значит, держат там кое-кого хорошо, раз интересы собственного государства у них не в приоритете выходят. Как и наших. Те пока больше брыкаются, но не все», — ответила Марте Г. Лизанька.
«Всюду агенты Кремля», — с сарказмом отреагировал vint.
«До заявлений [типа] «Украина — насквозь прогнивший коррумпированный провокатор и «манипулятор, наносящий вред ЕС», осталась пара холодных месяцев», — пишет Gena P.
«Умный, грамотный канцлер», — отреагировала Майя П.
«Трезвомыслящий политик», — написала Антонина.
«Сук, на котором сидит Европа, ему очень дорог», — отреагировала Alla.
«А вы реально думаете, что Европа за Украину переживает больше, чем за своих граждан?» — недоумевает Людмила И.
«Зачем России СП-2 при таких ценах, они (Газпром) по-моему уже заработали намного больше, [чем] если бы он работал! Надо долго его не вводить!» — считает Георгий С.
«Морозец-то не за горами», — отметил «Вайгач Остров».
«Слабак, надо сдохнуть от холода, но отстоять интересы Украины», — пошутил Дмитрий К.
Читайте также: «Вовремя — как раз зима!» — глава МИД ФРГ: СП-2 пока не может быть одобрен