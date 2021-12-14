14 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о том, что австрийское правительство поддерживает проект «Северный поток — 2» и надеется на скорый запуск трубопровода.

Оксана Переможенко, , 16:59 — REGNUM Австрийское правительство поддерживает проект «Северный поток — 2» и надеется на скорый запуск трубопровода. Об этом в интервью Die Welt заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

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«Да, конечно. Я ожидаю, что «Северный поток — 2» скоро сможет быть запущен, как и планировалось», — сказал политик, отвечая на вопрос, продолжает ли австрийское правительство поддерживать «Северный поток — 2».

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Заявление Нехаммера обсудили читатели украинских телеграм-каналов Klymenko Time, 112.ua, «Крокодил» и «Новое Издание». Многие поддержали политика, отметив, что Европа не будет идти против своих интересов (отказываться от СП-2) ради Украины. Запуск газопровода нужнее всего Европе, а не России, добавили многие.

«Австрия, в отличие от Газпрома, свои вложения ещё не отбила, их можно понять — бизнес, ничего личного», — иронизирует R Ro.

«Вряд ли Европа готова принести в жертву свои собственные экономические интересы ради Украины», — добавила Марта Г.

«Не ради Украины. А ради интересов США. США же не ради Украины стараются, блокируют СП-2, а только ради ослабления влияния России, что соответствует их собственным интересам», — отметила Лизанька.

Укладка газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Ну если Европа и дальше будет продолжать затягивать процесс сертификации, то кому хуже-то от этого? Одно заявление Бербок спровоцировало рост цен на газ. Интересы США, конечно, хорошо, но у Европы есть и свои, не так ли?» — поинтересовалась у Лизаньки Марта Г.

«Значит, держат там кое-кого хорошо, раз интересы собственного государства у них не в приоритете выходят. Как и наших. Те пока больше брыкаются, но не все», — ответила Марте Г. Лизанька.

«Всюду агенты Кремля», — с сарказмом отреагировал vint.

«До заявлений [типа] «Украина — насквозь прогнивший коррумпированный провокатор и «манипулятор, наносящий вред ЕС», осталась пара холодных месяцев», — пишет Gena P.

«Умный, грамотный канцлер», — отреагировала Майя П.

«Трезвомыслящий политик», — написала Антонина.

Александер Шалленберг © BMEIA. Gruber

«Сук, на котором сидит Европа, ему очень дорог», — отреагировала Alla.

«А вы реально думаете, что Европа за Украину переживает больше, чем за своих граждан?» — недоумевает Людмила И.

«Зачем России СП-2 при таких ценах, они (Газпром) по-моему уже заработали намного больше, [чем] если бы он работал! Надо долго его не вводить!» — считает Георгий С.

«Морозец-то не за горами», — отметил «Вайгач Остров».

«Слабак, надо сдохнуть от холода, но отстоять интересы Украины», — пошутил Дмитрий К.

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