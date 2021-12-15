Большинство жителей России (52%) считают украинцев братским народом, несмотря на политические разногласия между странами, среди граждан старшего поколения — 57−62%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

ИА REGNUM Украина — Россия

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Результаты опроса обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна». Среди комментирующих встречались как граждане Украины, так и России.

«Очень похоже на правду. В моём кругу к Украине относятся скорей сочувственно, чем враждебно, как к больному родственнику», — отреагировала Татьяна К.

«Мы никогда украинцев врагами не называли! А только нациков и последователей Бандеры и Шухевича!» — добавил Ivan R.

(сс) Ivan Bandura Флаги Украины и украинских националистов на Майдане

«Мы — сыновья и дочери одной матери. Хотя иногда мы ссоримся, всё-таки мы не перестаём быть братским народом», — написала Света С.

«11 процентов россиян — это те, кто каким-то образом связан с Украиной. Я тоже с недавних пор россиянин из Украины и меня тошнит от этой страны. Ничего с собой поделать не могу», — пишет Ерема Б.

«Не знаю, в моем окружении нет ни одного относящегося враждебно конкретно к украинцам (не курсу или власти). Скорей главенствует: «Желаю им конечно всего хорошего, но по большей части мне все равно», — отметила Елена Р.

«Народ один — сильный и великий, именно поэтому недруги и пытаются его разделить в своих интересах. Кто этого не понимает — съел приманку и попался на эту удочку», — считает Виктор Андреевич.

«Вот бы провести аналогичный опрос у нас об отношении украинцев к России. И показать по всем каналам, вот это зрада будет. Ведь мы — это один народ, а власть имущие — другой!..» — добавил «ЧелМедведоСвин».

»Были на отдыхе за границей, где много россиян, общались с парой из Питера. Когда они узнали, что мы из Украины, сказали, что неважно, какие сейчас отношения между политиками, мы все равно были и останемся братскими народами. Такие дела», — отметила Alina K.

«До 2014 года относилась к Украине нормально, как к бывшей республике одной страны, после 2014 года отношение плохое, так как слежу за тем, что там происходит, вижу, что государство стало абсолютно враждебным к России и россиянам. Но меня ВЦИОМ не спросил, а я теперь считаю Украину враждебной страной!» — отреагировала Нина Л.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Просто бы ответил: и не друг и не враг, а так… просто соседи со своими закидонами», — добавил Fabio B.

«Откуда такие цифры? Подавляющее большинство россиян, независимо от возрастной категории, считают Украину братской страной! А если бы ещё наши СМИ не были настолько истеричными и токсичными, то так бы считали процентов 95, если не больше», — считает Георгий Ц.

«А потому что многие понимают, что Украину придётся спасать. Будет тяжело переформатировать зомбированный народ, но другого выбора, как тесные отношения с Россией, у неё нет. Жизнь показала, что ни в какой ЕС Украина не попадёт, а то что превратится в колонию — это факт… История показала, что Украину в Европе ждут как колонию или военный плацдарм против России, поэтому выдумывают сказки про вечные русско-украинские войны…» — подытожил Сергей.

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