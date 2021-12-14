Настоящий скандал разразился в связи с поручением губернатора Забайкальского края Александра Осипова вакцинировать жителей «по спискам», «оцепляя кварталы» при помощи военных. Об этом он заявил 13 декабря на оперативном совещании в правительстве региона, требуя повысить темпы вакцинации от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат

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«Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее», — распорядился Осипов.

Соцсети незамедлительно отреагировали на это заявление. Пользователи спрашивают: «А Путин в курсе?», напоминая о том, что президент России неоднократно заявлял о том, что вакцинация должна проходить только добровольно.

«Для сохранения здоровья граждан готовы аж привлекать военных и оцеплять кварталы. Маразм. Во какая забота!», «Вот именно, что не ради здоровья людей, а чтобы выслужиться и получить «пряники»? И так везде, начиная с низших руководителей», «Один журналист и целый вице-президент нефтяной госкомпании призывал ловить и колоть, как баранов, курский депутат хотел расстреливать купивших куар-код, теперь вот местный князёк отличился, дальше — хуже?» — возмущаются в соцсетях.

Пользователи сравнивают такую риторику с фашизмом: «Ооо! Вот и зондеркоманды с овчарками подогнали!», «У него риторика — как у фашиста. Нужно жаловаться на него», «Это уже похоже на войну!», «Интересно будет посмотреть, как это они собираются делать? Ловить на улицах, бить по голове и колоть? И кто это будет делать?», «Это вообще что такое-то?! Мы что, в фашистском государстве живём?!», «Увидели бы это мои прадеды, наверное, они бы сразу отреагировали. Неужели фашисты захватили власть в стране, победившей фашизм?», «Сразу возникает ассоциация: облава — фашисты».

Kremlin.ru Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

«Законы и Конституция отменены полностью?», «Сумасшедший дом», «Вы представляете, насколько эти баре чувствуют свою безнаказанность! Они перешли всякие границы: могут нести любую чушь, делать, что левая нога захочет, и ничего им за это не будет! Ну что вот сказать, все чаще вспоминаешь Сталина», — возмущаются люди.

Кто-то считает, что за подобные высказывания чиновники должны лишаться своих должностей: «Вообще-то, только за такие заявления он должен вылететь из кресла со скоростью звука», «Этот губернатор должен быть как минимум отправлен в отставку. Фашистские методы в нашей стране — позор власти!», «Губернатора Забайкальского края — в отставку и к суду за призывы к насильственной вакцинации и применению армии против гражданского населения!», «Этот губернатор сломался, несите другого».

По мнению некоторых пользователей, следственный комитет должен дать оценку этому высказыванию: «Это заявление заслуживает внимания следкома», «Сначала снять с должности и организовать расследование», «Не боятся пока говорить такое. Верю, что пройдет немного времени — и все ему подобные будут привлечены к суду», «Забавно, что какой-то местный гражданский губернатор заявляет претензию на распоряжение общероссийскими вооружёнными силами. Интересно, как отреагирует на это Генпрокуратура, СКР и ФСБ?», «Он публичное лицо, да еще и облеченное властью. Так что ему необходимо как минимум «фильтровать высказывания», а не нести в массы свои потаённые мыслишки. А то уже ничего не стесняются. А на деле против него необходимо писать жалобы в прокуратуру и СК», «Куда смотрят правоохранительные органы? Почему чиновники говорят, что хотят? Гнать в шею и под суд», «Ну и где правовое государство, защищающее население от провоцирующих беспредел?»

«Надо же как о здоровье народа заботится…», «Это не безнаказанность, это как раз наоборот. Сильно боится, что получит по шапке за невыполнение плана, вот и истерика», — предполагают пользователи.

Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края Вакцинация против COVID-19 в Забайкальском крае

Некоторые пользователи захотели оставить свои комментарии на странице губернатора Забайкалья в социальной сети, но он оставил возможность писать комментарии под своими постами только тем, на кого подписан.

«Оставил на некоторое время возможность писать комментарии только тем, на кого я подписан. Атака ботов. В карусели пример. Пишут не забайкальцы, а в основном пустые страницы, созданные в других регионах. А ещё там страшные фото из читинского моностационара. Настоящие. Без прикрас. Я понимаю, как все сейчас хотят высказаться после сегодняшних новостей, но прошу сначала послушать моё выступление полностью: я не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы. Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома. Мы приложили большие усилия, чтобы обеспечить вакцинацию населения, но, как мы ни убеждаем, ни просим людей, более-менее эффективны только ограничительные меры. Нужны решительные действия, поэтому я сегодня обратился, в первую очередь к правительству Забайкальского края, попросил заниматься максимально изобретательно, ответственно и серьезно этим вопросом. Принимать даже экстраординарные меры, где это возможно, чтобы обеспечить безопасность забайкальцев», — сообщил Осипов на своей странице.

«У него комментарии закрыты, боится, видимо, народного гнева!», «Оправдания у него, конечно, так себе», «Реакции людей в этих кварталах никто не боится? Реакция людей может быть любой, когда их загнали в гетто. Не пора таких губернаторов в отставку с проверкой на коррупцию?» — возмущаются пользователи.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОМОН и полиция

Некоторые пользователи сообщили, что власть сначала должна реально, а не на бумаге взять на себя полную ответственность за возможные осложнения после вакцинации, а потом уже понуждать людей прививаться: «Он ответит за свои слова, если у людей побочки начнутся от вакцины? Пусть берет тогда на себя ответственность за вакцину и её последствия», «А ответственность за жизнь человека вы возьмёте? Почему перед вакцинацией не обследуют на болячки? Почему в анкете люди ставят подпись, что несут ответственность за себя и т. д. При этом их принуждают. Вы сами только что это озвучили! Как это может расцениваться нормальным, адекватным человеком?»

Люди сообщают, что подобные высказывания имеют обратный эффект: «Мне кажется, что после таких заявлений даже те, у кого были мысли о вакцинации, теперь от нее откажутся. Уж слишком рьяно взялись оберегать наше здоровье. Как в фашистской Германии у узников концлагерей».