Союзное государство России и Белоруссии «будет более продвинутым и более стабильным», нежели Европейский союз. Об этом 9 декабря в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Во-первых, потому что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства — из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз», — пояснил он.

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Заявление Александра Лукашенко обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание», 112.ua и VESTI. Также новость обсудили на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что действия стран Запада (речь в первую очередь о санкциях против белорусских политиков) добавили Лукашенко решительности в отношении союза с Россией.

«Правильно. Многие подтянутся. Конечно, кроме Украины», — отреагировал Алексей.

«Сказал — значит, сделает. Спасибо ЕС за санкции… очень помогли. Многовекторный боялся прибыль потерять, а вы своими руками обрубили ему «план Б», — пишет Eugenia T.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Запад своего добился», — написал НТС.

«Завидую союзу. Жаль, Украина в стороне осталась», — отметил Alex N.

«Правильно, вменяемые люди должны держаться вместе, пока весь мир потихоньку сходит с ума…» — поддержала Юлия М.

«Давно пора. Америка уже… [надоела] всеми командовать», — добавил Игорь.

«А с кем ему союзничать, с Украиной, которая его… [предала] за все хорошее? Он-то думает о своей стране и народе! А в Украине народ не нужен, его уничтожают, устроив геноцид, а те, кто может, разбегаются по другим странам!..» — отметила Екатерина.

«Говорится о союзе РФ и РБ. Вряд ли [он] станет мощней ЕС даже в среднесрочной перспективе, только в военном плане за счет РФ. По экономическим показателям еще очень далеко», — поделился своим мнением Станислав М.

«Я думаю, что речь идет не о военном и экономическом плане. А о влиятельности союза этих стран в мировой политике. Пока гегемоны США и ЕС», — ответила Станиславу М. Галина.

The White House Джо Байден

«Ну ЕС пока еще не тянет на гегемона сам по себе, во-первых, он очень неоднороден, во-вторых, скорее как придаток США в этом плане. Но вот если они закончат свой процесс и ЕС станет неким единым государством — тогда да», — ответил Галине Станислав М.

«Шаг логичный, хотя очень долго не мог созреть в привлекательную форму. Надо только вовремя позаботиться о том, чтобы в будущем исключить возможность прихода к власти какого-нибудь «пластилина» по имени Горбачев. С Китаем их будет уже трое», — подытожил Waldemar.

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