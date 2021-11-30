30 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Александра Лукашенко о том, что де-факто и де-юре Крым стал российским после референдума 2014 года.

Мирослава Романенко, , 19:43 — REGNUM Де-факто и де-юре Крым стал российским после референдума 2014 года. Об этом заявил 30 ноября белорусский президент Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Хамелеон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лукашенко также отметил, что намерен посетить указанный российский регион и что его там ждут, ведь на посещение Крыма у него есть «полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым».

Читайте также: Лукашенко заявил, что Крым стал российским после референдума

Заявление белорусского лидера обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Леся из СТРАНЫ», а также «Новое Издание». Многие восприняли слова Лукашенко, как признание им Крыма частью Российской Федерации, отметив, что всему виной политика руководства Украины, которое не признает Лукашенко законным президентом Белоруссии и ввело санкции против белорусской стороны в связи с арестом белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Иные предостерегли собеседников от поспешных выводов.

«Ну, а кто-то ожидал другого после таких плевков в него со стороны Украины?..» — задался вопросом MBS.

«Украина обустраивается железным занавесом (в лучшем случае)», — добавил krasnogorov.

«Вначале Украина плюет в лицо Лукашенко, а потом «а нас за шо!?» — пишет Vik.

«Собственно говоря, ничего удивительного… [Нечего] было санкции против РБ вводить», — отметил Александр.

«Надо ещё нарастить закупки электроэнергии и соляры! Теперь с новым привкусом «Крым наш», — иронизирует R Ro.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«А так, конечно, Зеленский — молодец, так обделаться с Лукашенко. Полностью испортил отношения. Умные страны типа Казахстана, Азербайджана или, например, Турции просто заняли нейтралитет в прошлом (в нынешнем, 2021 году, в ситуации с арестом Романа Протасевича — М. Р.) году, а клоун Зе первый полез на обострение конфликта с Лукашенко ради того, чтобы понравиться Западу. А на выходе сейчас с Лукашенко вражда (сам себе создал врага из ничего), а Зеленского Запад теперь хочет слить», — отреагировал Тимур.

«Ого, а как же его игра со всеми сразу», — задался вопросом Onnio M.

«Может, наш скользкий друг официально все признает и консульство откроет?» — поинтересовался Михаил М.

«Зеля не считает Луку президентом, а Лука теперь не считает Крым украинским. Диалектика!» — добавил VK.

«Долго хвостом крутил», — отметил Виктор.

«Это жизнь! И это его право, как президента независимого государства, — высказывать своё мнение! Просто как аукнется, так обычно и откликается… Сколько можно было над Бацькой издеваться??? Не признавать его президентом Беларуси??? Всякому терпению приходит конец!» — отреагировал Данила Б.

«Это такой жук старый, что поет эту песню полгода, но рейсов «Белавия» в Крым как не было, так и нету, плюс сам что-то очень долго тянет с посещением Крыма», — подчеркнул R.W.

«Зеленский теперь вряд ли сможет позволить импорт электроэнергии из Белоруссии, а больше неоткуда. Готовьтесь к веерным отключениям», — добавил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

ЛЭП Дарья Драй © ИА REGNUM

«Тут в контексте заявлений Лукашенко о Крыме многие задают вопрос, мол, что с электроэнергией делать будем? Так Беларусь же ещё и один из основных поставщиков бензина и дизеля. Как с ними быть?» — задался вопросом в своем телеграм-канале украинский журналист Владимир Полуев.

«Непосредственная вина за то, что Беларусь в лице Лукашенко намерена признать… Крым российским, лежит на тех, кто считал, что Украина имеет право вмешиваться во внутренние дела Беларуси. На тех, кто голосовал зачем-то за непризнание результата белорусских выборов, хотя достаточно было просто выразить озабоченность и призвать стороны к диалогу. Эти шаги прямо привели к ущербу для нашей страны. И вопрос тут совершенно не в личности Лукашенко… Вопрос в том, что это было невыгодно Украине и об этом говорилось прямо. Но нет же, захотелось посамоутверждаться. Результат не обманул ожиданий», — подытожил в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский (фракция «Слуга народа»).

Читайте также: «Противно смотреть на эти виляния!» — в Белоруссии назвали Крым российским