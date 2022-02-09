Первая леди США Джилл Байден отмахнулась от опасений по поводу проблемы умственной деятельности президента Джо Байдена, назвав их смехотворными во время интервью CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM США

(сс) The White House Первая леди США Джилл Байден

Затрагивая тему падающих рейтингов Байдена, корреспондент CBS Рита Бравер указала: «Значительное число американцев задаются вопросами о том, насколько активна умственная деятельность президента». Бравер сделала отсылку к подозрениям граждан насчет деменции президента.

«Я думаю, что это смехотворно», — ответила супруга Байдена.

Недавний опрос Morning Consult/Politico выявил, что 46% американцев согласились с утверждением, что «Джо Байден находится в хорошей умственной форме», в то время как 48% не согласились.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Американские интернет-пользователи обсудили слова первой леди под соответствующей публикацией Fox News.

«Если Байден «психически здоров», то у него гораздо более серьезная проблема (для этой страны). Это указывает на то, что ошибки, которые он совершил, вовсе не ошибки, а преднамеренные действия. Я думаю, что на месте Джил я бы предпочел, чтобы у него просто были проблемы с психикой, на которые можно все списать», — считает Curly4.

«Ну я думаю, правдивой альтернативой было бы сказать: «Вы правы. Он непригоден…» — отвечает 1PingYes2PingsNo.

«Ну он всегда был непригоден, и многие знали это, но они попались на ложь СМИ. Байден — результат крупнейшего заговора в американской истории, не говоря уже о мошенничестве. И когда я говорю о мошенничестве, я не имею в виду голосование по почте, я говорю о крупнейшей кампании дезинформации в современной истории», — пишет jomamame.

«Джилл Байден сказала, что она верит, что общественное мнение «перевернется», когда они поймут, чего пытается достичь президент». Джо даже не понимает, чего он пытается достичь», — указывает libsmakemelaughalot.

«Или понять, что написано на телесуфлере перед ним», — отвечает HitItLong.

«Если вы послушаете его речи, то станет ясно, что это когнитивный спад. В этом нет ничего плохого. Это часть старения. Но он не годится для высшей должности в стране», — уверен fob455.

«Если это бред, пусть он пройдет когнитивный тест, они заставили Трампа пройти его, и он справлялся с множеством дел и свободно общался с прессой каждый день. Но тест должна провести третья сторона, а результаты обнародовать», — считает Lincoln831.

«Каждый пилот ВВС США обязан пройти многодневные интенсивные тесты на когнитивные способности, IQ и умственную пригодность перед началом обучения пилотов. Каждый кандидат в президенты США должен пройти то же самое, а также тестирование на наркотики и выборочное тестирование в течение всего срока полномочий», — предлагает independantobserver555.

«Чем больше времени проходит, тем труднее защитить ухудшающееся психическое здоровье Джо. Это уже очевидно, но дальше будет только хуже. Просто посмотрите на него пару лет назад и сейчас. Ей приходится направлять его на сцене и вне ее, заканчивать за него слова и объяснять, что он имеет в виду, когда они вместе дают интервью», — осуждает howlycow.

«Неудивительно, что работа оказалась сложнее, чем она себе представляла. Должно быть, это утомительно — постоянно оправдываться за Байдена», — делает отсылку GotMyIrishUp к интервью Джилл Байден, в котором она указала, что быть первой леди США сложнее, чем она предполагала.

«Джо Байден не только психически неуравновешен, но его жена Джилл, если она действительно верит, что он в порядке. Его показатели в опросах НЕ БУДУТ расти, он ведет эту страну к краху, и люди начинают это понимать. Такова реальность», — объясняет johnnyo007.

«Она должна отрицать его проблемы, иначе как они оправдают его назначение. Я не буду говорить «избран», потому что он не был избран людьми, он был назначен», — комментирует akostechka902.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг президента США Джо Байдена остался рекордно низким к концу 2021 года. По данным национального опроса NPR/Marist, опубликованного 9 декабря, работу президента одобрили только 43% граждан и осудили 51%. Днем ранее национальный опрос Monmouth University выявил 40% поддержки среди населения и 50% недоверия.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Средний показатель всех последних национальных опросов Real Clear Politics показывает, что рейтинг одобрения Байдена составляет 42%, при этом 52% опрошенных критикуют главу Белого дома. Средний показатель также основывается на ноябрьском опросе газеты The Wall Street Journal, который выявил, что президента поддерживают 41% против 57%.