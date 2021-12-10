10 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 07:38 — REGNUM Рейтинг президента США Джо Байдена остался рекордно низким к концу 2021 года. По данным национального опроса NPR/Marist, опубликованного 9 декабря, работу президента одобрили только 43% граждан и осудили 51%. Днем ранее национальный опрос Monmouth University выявил 40% поддержки среди населения и 50% недоверия. Средний показатель всех последних национальных опросов Real Clear Politics, показывает, что рейтинг одобрения Байдена составляет 42%, при этом 52% опрошенных критикуют главу Белого дома. Средний показатель также основывается на ноябрьском опросе газеты The Wall Street Journal, который выявил, что президента поддерживают 41% против 57%.

Рейтинг Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«40% людей в этой стране нуждаются в лечении…» — имеет ввиду whoisjohngault692 тех, кто одобрил работу Байдена.

«Рейтинг одобрения 43%??? Хахахахахааааааа. Скорее 13%, если только эти 43% не бездельники, живущие за счет налогоплательщиков, которым нечем заняться весь день, кроме как смотреть телевизор», — отмечает legacy's.

«Таким образом, его истинный рейтинг одобрения находится в районе 30%», — указывает chi2virginia.

«Скорее половина этого», — отвечает mermaidsirencall.

«Настоящий рейтинг одобрения Джо Байдена сейчас составляет примерно 22%. К 2022 году он упадет до нуля», — уверен 1096−1099.

«Если рейтинг действительно так высок, как говорят, то это печальный комментарий к американским ценностям…» — разочарован CrossCurrents.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

«Он никак не может приблизиться к 40%. Так что, скорее всего, 20%», — комментирует Literally.

«Почему демократы решили, что этот клоун подходит на роль лидера свободного мира?» — недоумевает FrankieR.

«Байден создал условия, которые приведут к гораздо большему терроризму, чем Америка пережила 20 лет назад. Позор», — злится scrubberducky.

«Когда участников опроса спрашивали о плохих рейтингах одобрения Трампа, то было сказано, что люди понимают, что Трамп плохой парень с плохой политикой. Когда тех же людей спрашивают о столь же низких рейтингах одобрения Байдена, они отвечают, что люди просто не понимают, какую замечательную работу Байден выполняет», — пишет justdave261.

«Согласен. Трамп слишком много разглагольствовал, но тем не менее его политика в целом была очень здравой», — отвечает ralphinca.

Напомним, что за первые девять месяцев рейтинг Байдена снизился с 56% до 44,7%, и это больше, чем у десяти его предшественников. При этом до Байдена рекордное падение рейтинга за указанный период было у 44-го президента США Барака Обамы, уровень доверия к которому снизился в американском обществе на 10,1%.

Также отмечается, что, вероятно, Байден «разочаровал избирателей» больше президента США Джимми Картера (1977−1981 гг.), уровень рейтинга которого снизился только на 8,9%. При этом указывается, что уровень доверия предшественника Байдена — 45-го президента США Дональда Трампа — за названный период снизился только на 4,4%.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг Байдена стал падать летом, после роста в стране заболеваемости коронавирусом, и вывод войск США из Афганистана только усугубил эту ситуацию.

Отметим, Джо Байден стал 46-м президентом США по итогам выборов, которые прошли 3 ноября 2020 года.