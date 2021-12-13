Перед США стоят две серьезные и относительно безотлагательные военные угрозы — одна с востока и одна с запада. Так, Россия концентрирует войска и вооружение на восточной границе Украины, в то время как Китай перебрасывает корабли и истребители в зону обороны вокруг Тайваня. Оба «государства-изгоя» заявляют, что они лишь защищают себя. В случае России речь идет исключительно о защите от враждебности со стороны Украины и стран Прибалтики, а в случае Китая — от Тайваня, Японии и США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

Однако то, как Вашингтон реагирует на эти угрозы, оставляет желать лучшего. Так, в Пекине и Москве имеющийся у них потенциал считается инструментом достижения агрессивных целей, однако в США, ЕС и Азии этого зачастую не понимают, пишет директор по стратегическим исследованиям в области сдерживания Института Митчелла Питер Хьюсси в статье, вышедшей 12 декабря в The National Interest.

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Например, и Россия, и Китай осуществляют модернизацию своих обычных и ядерных «средств сдерживания». Для большинства американцев средства сдерживания, которые создали США, направлены на то, чтобы не дать «плохим парням» сделать что-то плохое. Такие инструменты не предназначены для того, чтобы Вашингтон с их помощью захватывал территории или запугивал свободные и мирные страны.

Американская баллистическая ракета Trident II

Для России и Китая военный потенциал — лишь часть их общего военного, политического и экономического арсенала, который служит главным образом агрессивным целям Москвы и Пекина, которые стремятся к захвату территорий или принуждению других к своей воле. Например, Тайвань и Украина «не представляют угрозы безопасности» ни для кого, не говоря уже о Китае и России. Ни у той, ни у другой страны нет вооруженных сил, способных к внешней агрессии, а их военный потенциал, каким бы значительным он ни был, просто не идет ни в какое сравнение с их непосредственными противниками.

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Тайвань ищет друзей, таких как Соединенные Штаты и их тихоокеанские союзники. Украина также ищет союзников в ЕС и США и уже несколько лет обсуждает вопрос о присоединении к НАТО. Но ни Тайбэй, ни Киев не стремятся к захвату территорий, они также не занимаются и никогда не занимались захватом территории, над которой у них нет суверенитета.

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Стивен Бланк, один из ведущих американских экспертов по России, объясняет образ мыслей российских властей, отмечая, что российскую императрицу Екатерину II Великую однажды спросили, как она намерена добиваться сохранения безопасности границ России. И ответила она, по словам Бланка, что у нее «нет другого способа защитить свою страну, кроме как расширить ее границы».

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер однажды отметил, что заявления представителей Советского Союза о том, что он оказался в окружении американских военных баз, были понятны, хотя и странными, поскольку исходили от страны, охватывающей пятнадцать часовых поясов.

University of Michigan's Ford School Генри Киссинджер

Председатель КНР Си Цзиньпин «считает», что Китаю суждено стать правителем мира, которому должны подчиняться все остальные страны. Это не значит, что Китаю «навязали» глобальное военное и политическое лидерство, как это было в случае с США после «героической борьбы» во Второй мировой войне и «спасения мира» от японского империализма и нацистского геноцида.

Напротив, Китай стал ведущей, в первую очередь экономической, державой посредством преступных мер, таких как манипуляции с валютой, дипломатия долговых ловушек, незаконная торговая деятельность, «рабский» труд и общее экономическое принуждение, чему трагически способствовали элементы в промышленном мире, которые были готовы пойти навстречу китайскому экономическому империализму.

Сейчас Китай пошел на заметное увеличение своего военного потенциала. По словам командующего Стратегическим командованием США, наращивание Пекином своей мощи носит «захватывающий» характер. Китай также создает крупнейший военно-морской флот в мире и развивает свою ядерную триаду, состоящей из бомбардировщиков, подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет.

Но военный потенциал Китая не является инструментом сдерживания в том смысле, в каком о сдерживании думают американцы и их союзники. Китай стремится использовать свои вооруженные силы для принуждения тех стран, которые он хочет наказать. Пекин стремится, как однажды написал великий военный философ Сунь Цзы, выиграть войну, не допуская, чтобы другая сторона хотя бы попыталась оказать сопротивление.

Так, Китай стремится увеличить свой потенциал ядерных сил по меньшей мере в три-пять раз (в зависимости от количества ядерных сил, которые, по мнению аналитиков, в настоящее время находятся в расположении Пекина). Источники в американской разведке полагают, что к 2030 году у Китая будет не менее 1000 боеголовок. По мнению других аналитиков, к 2030 году — или раньше — их количество, вероятно, достигнет 2,5 тыс., поскольку власти КНР пошли на оперативную постройку новых пусковых шахт и ракет.

В России же на данный момент в стадии развертывания или разработки находится двадцать один новый тип ядерных систем. Москва может добавить тысячи боеголовок к своему нынешнему ядерному арсеналу, более половины которого находится за пределами ограничений, установленных недавно продленным на пять лет Договором СНВ.

ИА REGNUM Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс»

Как отметили Брэд Робертс из Ливерморской национальной лаборатории и генерал Джон Хайтен, недавно вышедший на пенсию заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, русские (и китайцы) приняли стратегию эскалации для победы, пригрозив использовать ограниченные количество ядерных ударов в региональном конфликте из-за Украины или Тайваня, чтобы заставить Соединенные Штаты и их союзников не вмешиваться в конфликт и не приходить им на помощь.

Таким образом, Москва и Пекин рассматривают сдерживание как инструмент, благодаря которому США не смогут действовать оборонительно, а также с помощью которого Москва и Пекин смогут действовать наступательно для обретения гегемонии. Президент России Владимир Путин «хочет» воссоздать советскую империю в странах, ранее входивших в состав СССР, потому что, как объясняет бывший посол США в России Майкл Макфол, он опасается, что их стремление к демократии воспламенит аналогичный «пожар» в самой России. Китай тоже считает, что представительное правительство Тайваня наносит удар по самой сути нелегитимности Коммунистической партии Китая, особенно потому, что КНР стремится стать единственной ключевой державой в западной части Тихого океана, а затем, в конечном итоге, во всём мире.

Но что еще более важно, каждая страна — Россия и Китай — стремится изменить международные правила. Свод правил, появившихся после Второй мировой войны, действительно был создан в значительной степени «благодаря руководству» США. И хотя такие правила действительно принесли пользу Соединенным Штатам, правила также принесли большую пользу более чем 100 другим странам по всему миру, где за многие десятилетия после 1945 года появилось больше свободы и процветания, чем когда-либо в мировой истории. Правила, по которым Россия и Китай хотят жить, конечно, пойдут на пользу Москве и Пекину, но не принесут пользы ни одной другой стране, кроме тех, кто принял статус крепостных.

Таким образом, Соединенные Штаты подходят к новому периоду уязвимости, по мере того как они сокращают некоторые из прежних систем для высвобождения средств на исследования и разработки для внедрения инновационных технологий. Хотя этот разрыв сократится к концу текущего десятилетия, тем не менее проблемы остаются.

Проект гиперзвуковой ракеты от DARPA и ВВС США

Более того, Соединенные Штаты испытывают серьезные трудности со «своевременным» принятием оборонного бюджета, что чревато остановкой новых проектов, задержками выделения новых расходов, необходимых для закупок, и сокращением планирования как в министерстве обороны, так и в промышленности. Такое положение не только вредит оборонному планированию США, но также подрывает усилия союзников США по покупке современного американского военного оборудования и обеспечению военной поддержки США. Например, Соединенные Штаты не смогут воспользоваться дополнительными расходами на оборону в размере $30 млрд, которые недавно были приняты палатой представителей в рамках Закона о разрешении на национальную оборону, до середины 2022 года.

Предстоящий обзор национальной безопасности США дает возможность решить некоторые из этих проблем. Соединенные Штаты должны принять решительную инициативу по противовоздушной и противоракетной обороне в качестве критического противодействия ограниченным угрозам ядерного удара со стороны России и Китая. К этому следует добавить ключевое требование, чтобы союзники США заметно повысили свой военный потенциал. У Вашингтона есть довольно понятная дорожная карта на будущее, которой ему необходимо следовать, хотя время покажет, хватит ли у политиков предусмотрительности для ее реализации.