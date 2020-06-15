Киев, , 11:52 — REGNUM Россия обязательно распадётся, а определённые территории могут войти в состав «мощной Украины», заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью в эфире «Пятого канала».

Отвечая на вопрос о вхождении Кубани в состав Украины, экс-чиновник выразил уверенность, что со временем на Украине начнут петь второй куплет гимна, в котором сказано о границах Украины «от Сана до Дона» (территории Польши и России — ИА REGNUM).

«Россия — это колосс на глиняных ногах… Когда этот процесс распада начнётся,… будет распад России и, безусловно, те территории, которые проявят желание жить вместе с большой, мощной Украиной — приглашаем», — заявил Турчинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава СНБО Украины выразил сожаление, что в 2014 году ему не хватило сил, чтобы попытаться «утопить в крови» войска РФ, базировавшиеся в Крыму.

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