Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что США и их европейские союзники «должны активизировать свои усилия по сдерживанию России» и прояснить, что Украина — часть Запада и будущий член ЕС и НАТО, поэтому её территориальная целостность не обсуждается, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 13 декабря в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предчувствие

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«Что должен Запад? Что он знает о его планах? Что этот госслужащий в псевдогосударстве под названием «Украина» может знать о таких больших и серьёзных процессах? Он толком-то не знает, что у него в этой «Украине» происходит, не то что за её пределами», — считает Валентина Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинскому министерству иностранных дел попросту нечем заняться, поэтому оно то и дело дёргает западные страны, чтобы те зачем-то активизировали свою работу против Российской Федерации.

«Сами придумывают себе проблемы, сами же с ними и борются. Совершенно больные, на всю голову! Не знаю, сколько ещё терпеть будет украинский народ эту лживую вакханалию, но нервы явно уже на пределе», — указывает Albina B.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинский МИД только и занят тем, что пытается натравить весь мир против России, но его совершенно не заботят интересы самой Украины.

«А без России на Украине вообще будут какие-нибудь вопросы на повестке дня? Они сначала боролись с российской агрессией, теперь её неустанно ждут. Скоро, видимо, они дружить начнут. Украина — это страна наоборот», — поделился своим мнением Андрей Б.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Часть людей полагает, что Украина продолжает пытаться втюхать всем окружающим русофобию в качестве товара.

«Известная особенность Украины состоит в том, что для вожделенного ею Запада она вне российского контекста не существует. Все украинские правительства пытались с этим положением бороться, впрочем, безуспешно. И только фашистский режим, захвативший власть на Украине в начале 2014 года, оставив попытки позиционировать свою страну как нечто ценное и при этом никак с Россией не связанное, расслабился и пытается с тех пор получить удовольствие. Да, история — крайне ироничная дама», — отмечает Михаил Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина безуспешно пытается подогреть интерес Запада к борьбе с «российской угрозой, а Европа и США сильно охладели по этому поводу.

«Кулеба вдруг понял, что Запад начал умывать руки, а он своими чумазыми пытается ухватиться за европейские, беленькие и пушистенькие. Думаю, он вскоре получит совершенно обратный эффект. Лучше бы на Украине задумались над тем, в какой позе им лучше прийти к России на поклон. Так или иначе, скоро придётся», — предрекает Владимир Л.

NATO North Atlantic Treaty Organization Дмитрий Кулеба и глава НАТО Йенс Столтенберг

Отдельные комментаторы предупредили Кулебу от излишней настырности, иначе Запад начнёт сдерживать уже Украину.

«Может получиться совершенно наоборот: Запад может начать сдерживать как раз таки Украину, потому что та всё намеревается возобновить полномасштабные военные действия на линии соприкосновения в Донбассе», — написал Евгений М.

Напомним, 11 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию Foreigh Affairs о том, что США и их европейские союзники «должны активизировать свои усилия по сдерживанию России» и прояснить, что Украина — часть Запада и будущий член ЕС и НАТО, поэтому её территориальная целостность не обсуждается.