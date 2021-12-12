Заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз выступает за хорошие отношения с Россией, но это будет возможно только в случае, если Москва не будет угрожать своим соседям, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 12 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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«Это будет возможно, если Россия поднимет белый флаг. Ага, знаем, проходили! Хорошая попытка, но нет. Не Вам, мадам, ставить нам условия! Будьте приличными людьми и тогда наладятся отношения с Россией!» — считает Гриша И.

Многие пользователи пришли к выводу, что Еврокомиссия в первую очередь сама должна продемонстрировать России, что организация выступает за хорошие отношения. К примеру, пишут граждане, можно перестать спонсировать украинский режим, который уничтожает мирных жителей в Донбассе.

«Мы уже видим их стремление выстроить с нами хорошие отношения: ввели санкции, украинцам выдали оружие, ультиматумы нам выставляют. Вот ведь сволочи европейские, будут стране — победительнице фашизма условия ставить! Совсем охамели. Давно их не вразумляли, видимо», — написал Валера Т.

«Урсула, а почему киевская хунта Вашингтона не соблюдает Минские соглашения? Может быть, обратить свой взор на то, что делает украинская власть?» — обращается Юрий Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что России нет никакой необходимости выстраивать отношения со всем Евросоюзом, ведь куда проще дружить с отдельными европейскими странами, которые к нам изначально хорошо относятся.

«Нам ни к чему хорошие отношения с еврокомиссией. Нас вполне устроят хорошие отношения с отдельными европейскими странами, которые не транслируют вовне русофобские настроения», — пишет Инна Е.

Часть людей полагает, что, Европа сегодня, мягко говоря, не в ударе и больше не привлекает Россию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Так говорит, как будто уверена, что нам нужны такие отношения. С кем? С бородатыми женщинами или с семьями лесбиянок? Да у вас те ценности, которыми вы раньше так сильно привлекали, остались в далёком прошлом. Той Европы уже давно нет, нам с ней отношения не нужны», — поделилась своим мнением Татьяна С.

Ряд пользователей указывает на то, что Европа уже давно и не раз предала свои ценности и преступила через свои принципы, поэтому разговаривать с таким ненадёжным субъектом не имеет никакого смысла.

«Как можно строить отношения с теми, кто желает отступить от Нюрнбергского кодекса?! Какие они нам после этого друзья?! Таких друзей врагу не пожелаешь», — отмечает Димка Н.

Отдельные комментаторы отмечают, что Россия выйдет на путь диалога с Европой только тогда, когда Запад откажется от своей русофобской политики.

«Это будет тогда, когда коллективный Запад пройдёт курс лечения у профессиональных психиатров. Излечитесь от своей русофобии! А ещё им следует прекратить лгать в отношении России, перестать предъявлять нам безосновательные обвинения», — указывает Лариса Д.

Jim Mattis Урсула фон дер Ляйен

Напомним, 10 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о том, что Евросоюз выступает за хорошие отношения с Россией, но это будет возможно только в случае, если Москва не будет угрожать своим соседям.