Обнародованные президентом Джо Байденом планы США в случае вторжения России на Украину широко обсуждают в интернете. Намерение отправить в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы вызвало недоумение и иронию пользователей соцсетей. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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"Совсем у деда крышак снесло под старость!» — отметил читатель под псевдонимом «Альцгеймер».

"Испугали бабу… членом», — смеётся Дмитрий Митрофанов.

«В случае вторжения… А Россия таки на войну не является», — иронизирует Владислав Куравкин.

«Дедушка не с той ноги встал. Или забыл уже про обещания Путину», — замечает Евгений Кириллов.

«Вот мне интересно, сами украинцы осознают, что США подстрекают Украину на конфликт с Россией уже 8-й год, а в последние месяцы прямо толкают на военную провокацию? Неужели на Украине такой отупевший народ, что считает, что его страна в 2014 году стала независимой и сейчас борется с российской агрессией?» — спрашивает Т.

«Джо пусть сам думает, стоит ли в крошечной инфантильной Европе нагнетать противостояние с Россией, держа пальцы на спусковых крючках. Эта тема уже была пройдена много лет назад, когда в эпоху Холодной войны огромное число ракет средней и малой дальности были нацелены друг на друга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Европа вспоминает этот период с содроганием, обливаясь холодным потом, потому что её крошечная территория не идёт ни в какое сравнение с огромной территорией России и может быть испепелена, уничтожена за 10 минут и без особого труда», — напоминает Пётр Сергеев.

«США и Европа — это ещё не весь мир! Вводи дополнительные войска. Будете газ по €3000 покупать», — иронизирует Н.

«О да, все помнят, как Северную Корею вообще обещали уничтожить. Приехали на авианосце, им с берега Ким показал известно что, запустил ракету через Японию, которую не смогли сбить, плюнул, тупо им в рожи, и послал кое-куда. Утерлись и уплыли. То же самое в Сирии, Иране и т. д… Но теперь мы будем грозить России (и ещё и Китаю на Тайване)», — заметил Сергей Седов.

«Потеряли Афганистан с позором, и на Украине в скором времени будет так же. Там, где пиндосы, там всегда разруха. Весь мир в беженцах», — отметила Эмма.

«Готовят жителей Незалежной на бойню. Причём среди тех, кого готовят, большинство — жители восточных областей. Рогули разбежались все по миру, чтоб только не воевать. Много их и в РФ», — информирует И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Очередная демонстрация недееспособности президента США, враждебности Вашингтона и аполитичности американского общества. России нужно прекратить все дипломатические отношения с администрацией страны, не отвечающей за свои слова и действия, нам нужно жить по своим правилам и нормам морали, без оглядки на Запад и Восток», — предлагает Гость.

«Это чокнутые фанатики, которые установили свой мировой порядок. Они превратили мир в сюрреализм и калейдоскоп лицемерия и двойных стандартов. Фашисты XXI века», — резюмирует Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, США затеяли очередную провокацию, раструбив через СМИ о том, что Россия собралась напасть на Украину. И вот уже президент США Джо Байден заявляет, что в случае «вторжения» американские войска будут направлены в восточноевропейские страны Североатлантического альянса (НАТО).

При таком варианте развития событий США намерены укрепить страны «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония), находящиеся на восточном фланге НАТО.

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