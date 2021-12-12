Заявление президента России Владимира Путина о том, что в середине 1990-х годов в правительстве работали кадровые сотрудники ЦРУ в качестве советников и официальных сотрудников, вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 11 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

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«Ага. По совместительству они были советниками по рыночной экономике, банковской и судебной системы. В итоге они такое насоветовали, что мы до сих пор разгребаем последствия», — поделился своим мнением Олег К.

Многие пользователи пришли к выводу, что ожидать от США приличий — глупо. Как только Советский Союз дал трещину, сотрудники американских разведывательных ведомств толпами были направлены в Россию, чтобы влиять на её внутренние процессы, пишут граждане.

«Это неудивительно. Ельцин только и делал, что сидел на телефоне с Америкой на проводе, получал приказы. Ему было совершенно наплевать на Россию, он упивался властью, которую ему гарантировали Соединённые Штаты. А теперь этого человека называют тем, кто принёс России свободу. Так освободились, что до сих пор находимся под пятой западных экономистов», — указывает Андрей П.

White House Борис Ельцин и Билл Клинтон

Некоторые комментаторы отмечают, что кадровые сотрудники ЦРУ, может быть, и были исключены из политического процесса Российской Федерации, но с представителями высших эшелонов власти, которые связали свою судьбу с Западом и работают в его интересах, так и не разобрались.

«Странно, а в Российской Федерации никого до сих пор не привлекли за участие в «прихватизации» заводов, фабрик, колхозов и совхозов, ГЭС, ГРЭС, КААС, пароходов и железных дорог, шахт и т. д., то есть за разграбление народного хозяйства. Чубайс и его команда на свободе, как и другие его коллеги. Все на свободе», — отмечает Михаил О.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нано. Чубайс

Часть людей считает, что глава государства, который допустил наличие кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве страны, не заслуживает права иметь какие-либо почести.

«Кто тогда был президентом России, в правительстве которого работало столько много иностранных агентов? Не тому ли президенту потом были оказаны всяческие почести?» — задаётся вопросом Владимир П.

Ряд пользователей указывает на то, что прошло уже два десятка лет, но данная информация дошла до широкой общественности только сейчас. Граждане подозревают, что российское руководство просто долгое время не желало портить отношения с Западом, но дело дошло уже до критической черты.

«А что же вы тогда 20 лет молчали и только сейчас заговорили об этом? Все эти годы никого такие факты не волновали? Столько лет прошло, а оказывается, что страна находилась под внешним управлением. Ещё этим руководителям, которые такое допустили, памятники ставят и Центры возводят. Позор», — пишет Владимир И.

Нашлись и те, кто уверены, что всех сотрудников западных разведок из правительства не выкурили, но с ними обязательно нужно покончить, иначе жди беды государственного масштаба.

«Огласите, пожалуйста, весь список! Но, я думаю, они сейчас до сих пор сидят во власти и считаются неприкасаемыми очень уважаемыми людьми», — подозревает Анатолий К.

Напомним, 10 декабря президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества о том, что в середине 1990-х годов в правительстве работали кадровые сотрудники ЦРУ в качестве советников и официальных сотрудников.