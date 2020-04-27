11 Декабря
12:50
Игорь Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям региона и паспорта юным гражданам 8 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Церемония состоялась в преддверии Дня конституции РФ, отмечаемого 12 декабря.
12:50
Игорь Артамонов вручил паспорта лучшим школьникам Липецкой области
В торжественной обстановке в большом зале администрации региона 55 юных жителей Липецкой области 8 декабря паспорта гражданина Российской Федерации. Как сообщает ИА REGNUM, церемония прошла в рамках регионального этапа Всероссийской акции «Мы — граждане России» и была приурочена к празднованию Дня Конституции РФ.