Россия 12 декабря отмечает День Конституции. В Москве по случаю празднования пройдут бесплатные мероприятия, которые подготовили музеи, библиотеки, культурные центры и ВДНХ. Много различных событий запланировано и уже проводится регионах.

Напомним, Основной закон РФ был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. За десятилетия многие его положения устарели. Поэтому в июле 2020 года по итогам голосования были внесены поправки, призванные существенно улучшить все сферы нашей жизни. Подробности и поздравления — в трансляции ИА REGNUM.

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