64,9% граждан Украины не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Украинской социологической группы», передают 10 декабря «Украинские новости».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Участникам опроса был задан вопрос, в какой степени они доверяют украинским политикам.

Президенту Украины не доверяют 64,9% респондентов, 29,6% — доверяют, а 5,5% затруднились с ответом.

57,9% опрошенных не доверяют главе украинского парламента Руслану Стефанчуку, 8,1% — доверяют, 10,2% затруднились с ответом. 71,5% респондентов не доверяют главе украинского правительства Денису Шмыгалю, 13,3% — доверяют, 9,8% затруднились с ответом.

Уровень недоверия Зеленскому в соответствии результатам опроса «Украинской социологической группы» обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «Первый независимый». Многие указали на то, что Зеленский предал своих избирателей и теперь ему нет доверия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я себе иногда не доверяю, а ему-то с какого перепугу стану…» — отреагировал Vovan N.

«А кому там доверять? Солгавший раз, теряет доверие навсегда! Что уже говорить про хронического брехуна?» — отметила Наталья К.

«Ну как бы и повода нет доверять от слова совсем», — добавил Станислав М.

«Доверие и авторитет заслуживаются делами и поступками, слово не должно расходиться с делом. Нынешний президент Украины — это недоразумение на троне и нет ему доверия», — считает Александр Н.

«Здесь уже не о доверии речь, а о полной профнепригодности…» — отметил Юрий Д.

«Нечему доверять. Одно вранье», — добавила Инна П.

«Одно враньё. За тридцать лет независимости всякое было, но то что сейчас творится и в страшном сне бы не приснилось», — отреагировала Наталья П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Было доверие, но всё вышло», — написала Татьяна В.

«Он не вызывал доверия и до выборов, на тот момент он казался всего лишь меньшим злом», — подчеркнул Геннадий Т.

«Нет доверия предателю… Если даже память деда опоганил…» — пишет Любовь Г.

«Как можно доверять, если он постоянно врёт?» — не понимает Татьяна Д.

«Почему нет такого права, если президент не справляется со своими обещаниями перед выборами — отзывать свой голос?» — задумалась Валентина П.

«А за что ему доверять? Он что войну остановил? Он обещал, что даже с чёртом будет договариваться, лишь бы остановить войну», — напомнил Андрей Николаевич.

«Интересно, хотя бы родители Зеленского ему-то хоть доверяют?» — поинтересовался Анатолий Д.

«Пока что Зеленский — это самая главная ошибка в истории страны…» — подытожил Advokat Tolik.

Отметим, опрос проводился с 1 по 8 декабря, в результате были опрошены 1206 совершеннолетних во всех регионах Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

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