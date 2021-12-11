Согласно утвержденному пакету помощи, Вашингтон поставил Украине в октябре 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Об этом 10 декабря говорится в заявлении официального представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице канала 112.ua, а также на телеграм-канале «Новое Издание». Многие указали на то, что если бы США действительно хотели бы помочь Киеву, то финансы стоило бы направить не на предоставление оружия, а для улучшения социально-экономического положения страны.

The U.S. Army Противотанковая ракета FGM-148 Javelin

«Они явно танковое сражение готовят?» — задался вопросом Константин А.

«Готовятся к Минским соглашениям-3…» — отреагировал Сергей.

«Танкам РФ они уже не страшны. На этот яд нашли противоядие», — добавил один из комментирующих.

«Сколько осталось их в армии уже в декабре?» — задался вопросом Саша.

«Мы вам бусики, а вы нам рабов. Всё по-честному», — с сарказмом отметил Олег Иванович.

«От хлама избавляются за наши деньги, умно», — пишет Offspring.

«Классно металлолом пристроили», — отреагировал Павел Н.

«А танки не приедут», — написал Саша.

«Американцы только разжигают во всех странах войну. Продают оружие и ржавые списанные корабли в колониальную Украину. Если бы хотели помочь, то дали бы деньги, чтобы повысить зарплаты и пенсии, на строительство и экономику», — добавил Игорь.

«А разве об этом трезвонят на каждом углу? Или это «мы» так Путина напугать хотим?.. Наивно надеясь и веря, что у него не будет ответки куда мощнее?..» — поинтересовалась Larisa Ivanovna.

«И как это поможет повысить минимальную заработную плату в стране, пенсии, снизить тарифы на коммуналку и цены на продукты питания?» — прокомментировал новость «Kіевлянинъ».

»Очень просто и элементарно — украинцы начинают войну, через полдня гордо сдаются и становятся частью России. В итоге дешёвая коммуналка, большие пенсии и зарплаты», — иронизирует «Я», отвечая «Kіевлянину».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

»Было бы здорово. Если учесть, что вся Левобережная Украина, по сути, русская земля с русскими городами. Причем многие из них даже древнерусские. Галичане будут только против», — добавил «Kіевлянинъ», отвечая ему («Я»).

»Не дождётесь, вас, дармоедов Россия кормить не будет», — ответил «Kіевлянину» «Я».

»Украина хочет решить свои проблемы за счет Запада, но решат всё с точностью до наоборот. Хотите оружия? Берите. Хотите воевать? Да на здоровье! Это же выгодно всем. Разделяй и властвуй, никто не отменял. А бороться чужими руками, это же то, что им нужно. А вы думаете, почему они так радовались, что Союз развалился? Местные элиты получили больше власти, средства производства, финансы. А Запад вместо противостоящей ей силы получил вечно дерущиеся территории, с которыми они успешно играют, одалживая деньги и продавая своё оружие. С помощью самых агрессивных решают свои задачи. От этого выигрывают все, кроме простых людей», — подытожил Nikol P.

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