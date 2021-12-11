Вашингтон, , 13:29 — REGNUM США отложили отправку военной помощи Украине на $200 млн. Об этом 11 декабря передает NBC.

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Отмечается, что пакет доппомощи Киеву подготовлен администрацией президента США Джо Байдена, но до сих не отправлен, несмотря на активные призывы Киева.

Партия оружия и военной техники задерживается из-за того, что в правительстве США хотят дать больше времени для дипломатических усилий по ослаблению напряженности в регионе и «разрядки», отмечает издание.

При этом источники отметили, что у США есть ряд других вариантов помощи Киеву, в т.ч. гораздо больший пакет на случай эскалации ситуации в регионе.