«В воздухе запахло зрадой!» — в Киеве оценили возможности ВСУ против ВС РФ
Глава украинской службы военной разведки Кирилл Буданов заявил, что если Россия решит напасть на Украину, то вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут отразить наступление без серьезной военной помощи с Запада. Об этом сообщает The New York Times.
По словам украинского военного, «вторжение» может начаться с авиаударов и ракетных обстрелов складов с боеприпасами и окопов — украинские военные очень быстро будут выведены из строя, а руководство не сможет координировать оборону и снабжать фронт.
«Они будут стоять, пока есть патроны. Они смогут использовать то, что у них есть в руках, но поверьте мне, без доставки резервов в мире нет армии, которая могла бы устоять», — резюмировал он.
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Заявление Буданова обсудили на YouTube-канале «Страна.ua». Многие выразили сомнение в связи с тем, что украинские военные будут «обороняться» до того момента, пока у них не закончатся патроны. Иные также добавили, что вероятной целью высказывания Буданова является попытка «выкачки» денежных ресурсов с Запада.
«Не может этого быть! Самая сильная армия на континенте — и не сможет отразить, а как же «мы восемь лет сдерживаем Россию и захищаемо (защищаем. — О. П.) Европу», — с сарказмом отреагировал Денис Б.
«Они будут стоять, пока есть патроны». А потом опять через границу в Ростовскую область по заготовленной ещё в 2015 году потаённой тропке», — добавила Ольга М.
«Блин, неужели хоть один адекват среди украинских военных появился?» — иронизирует Александр С.
«Я не верю! Как можно самую сильную армию в мире победить?» — смеется Lenanedilko.
«Вот это новость! Кто бы мог подумать… Там же знаменитая «стена» на кордоне кроликом (бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. — О. П.) построена и «байрактары» летают…» — добавил Денис Н.
«Они будут стоять, пока есть патроны», а я думаю, что разбегутся после первого же выстрела», — пишет Rominho.
«После таких признаний в воздухе запахло зрадой («зрада» — мем, которым стали называть многие неудачи в жизни Украины. — О. П.)», — отметил «Рыжий Лис».
«Не знают, как заманить «агрессора». Видимо, совсем плохо», — отреагировал «Ильич ВВВ».
«Ну раз глава разведки признал, что будет полный капут, — Россия отказалась наступать», — допустил Sasha T.
«Они будут стоять, пока есть патроны». И что же они будут делать с этими патронами? Стрелять по летящим в них тактическим ракетам или что?» — поинтересовался Russian.
«Не дождётесь, сами кормитесь!» — написал Юрий З.
«Победа украинской армии никому и не нужна, нужен повод, в этом случае война, чтобы обвинить РФ. И как следствие — наложить санкции», — отметила Irina P.
«Такой заезд был! Во все трембиты голосили: «Мы самая, самая сильная армия в Европе, да нет — в мире»!!! И шо? Тяв-тяв — и задом, задом в будку!!!» — с сарказмом добавил Anton A.
«Все правильно. Разве со времен СССР построили новые секретные склады вооружений? А те, что остались, — уничтожаются ракетами за несколько часов. Потом можно идти домой», — пишет Василий Е.
«Кто бы сомневался? Половина сразу по домам разбежится», — смеется Pavel T.
«Никто по окопам бить не будет! Штабы, коммуникации, склады! Генерал, учите матчасть!» — смеется Cebastian P.
«Для людей, минимально понимающих в военном деле, это не новость, а вот зачем этот товарищ укр озвучивает эти речи интуристам — вопрос. Похоже, пытаются Запад втянуть по максимуму», — предположил Алексей Ч.
«Врёте! Наши герои 8 лет «сдерживают «агрессора»! А умелые действия высшего военного руководства страны позволили не потерять ни одного украинского воина при «героической обороне» Крыма!» — пошутил Дмитрий О.
«Это что? Наигрались в войнушку, пора прятаться?» — недоумевает Сергей Б.
«Полевые командиры первыми побегут. С цветами», — иронизирует provocator.
«Очередное нагнетание обстановки ради выкачки деньжат, да побольше, с западных кураторов», — подытожил Миша Ч.
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