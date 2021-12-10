10 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента США Джо Байдена о том, что отправки американского контингента на Украину не планируется даже при том, что действия России близ украинской границы вызывают у Вашингтона недовольство.

Мирослава Романенко, , 10:19 — REGNUM Отправки американского контингента на Украину не планируется, даже при том, что действия России близ украинской границы вызывают у Вашингтона недовольство. Об этом 8 декабря заявил американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции у Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление американского лидера обсудили в телеграм-канале «Бородатая Бабушка», а также на YouTube-канале NEWSONE. Многие отметили, что Соединенные Штаты не обещали Киеву, что будут воевать за Украину, о чем украинской стороне в очередной раз напомнили.

«Были сомнения???» — задалась вопросом Наташа.

«Может… [отстанут] от нас! Хотя вряд ли, Украина идеальна в плане подраконить русских», — пишет Алексей.

Украинская армия president.gov.ua

«Слили безоговорочно», — считает Sergey P.

«А как топили майданутые, «ветераны», «патриоты» за Байдена. Эх. Как Путину все время удаётся ставить во главе США своих агентов?» — иронизирует Dima A.

«Вот так поворот. Это было неожиданно, но очень ожидаемо. Зеленский ещё побарахтается, и его от греха сольют… Потому, что чего от этого хриплого ничтожества ожидать, не знает никто. Даже и само оно. А устраивать реальный Афганистан в Европе никто не хочет. Хотя если клоун сегодня-завтра рванёт на танке на Донецк, то спасать не будут. Будет сами знаете что», — добавил Xtan do Ngou, esq.

«Америка и Россия вынесли Украину за скобки», — написала Галина Р.

«Отказались делать то, что и не собирались делать!» — отметил Андрей К.

«Не переживайте. Наши правители все равно будут бубнить о том, что США обязаны воевать за Украину, что они наши партнёры и друзья. Нашим правителям хоть кол на голове теши, а они будут глаголать свое», — отреагировала Любовь Г.

Американский и украинский солдаты (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Америка не воюет за интересы колоний. Она всегда воюет за свои интересы», — отметил Dmitrij J.

«К сожалению, упоротым не объяснить. Они до того ненавидят Россию, что готовы свою неньку под кого-нибудь подложить в виде колонии, т.к. сами… управлять не могут», — пишет Таня К.

«Так у нас самая могущественная армия в мире! Это украинские воины света должны защищать Америку!» — пошутила Ольга.

Украинская армия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они за Афганистан уже повоевали, растащили 2 триллиона долларов, а толку ноль», — добавил один из комментирующих.

«Какая неожиданность!» — смеется Татьяна К.

«Да они никогда и не обещали», — отреагировал Ivan M.

«Вы на что надеялись, что США и Европа будут умирать за чужой сумасшедший дом от ядерных ракет России?» — задался вопросом Саша К.

«Как там по Гоголю? Ну что, сынку, помогли тебе твои американцы?» — перефразировал цитату из повести «Тарас Бульба» Александр Н.

«Учите российский гимн», — подытожил Алексей.

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