Президент США Джо Байден планирует обязать американское правительство финансировать средства массовой информации по всему миру с целью помощи свободной прессе. Стратегия разработана в рамках инициативы Белого дома по обновлению демократии на международном уровне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит до $30 млн на развитие международного фонда СМИ (IFPIM). За фонд отвечает Luminate Group, которая входит в Omidyar Group.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«СМИ не нуждаются в поддержке, их поддерживает корпоративная Америка. Если бы все они были независимы от внешней поддержки и зависели только от доходов от рекламы и платы кабельных компаний, это было бы совсем другое дело. В любом случае, правительство уже финансирует их, почему налогоплательщики должны быть обмануты еще больше?» — возмущается BubBiggie.

«Это должно быть незаконно с его стороны. Палата представителей контролирует налоговые доллары», — подчеркивает rickydee.

«Байден не тратит деньги налогоплательщиков. Он тратит несуществующие деньги и увеличивает долг страны», — отвечает notwithoutreason567.

«Тем временем мы не можем оплатить текущие счета, которые должны быть оплачены, и вот-вот объявим дефолт. Я уверен, что новые СМИ, финансируемые США, расскажут нам, что в этом виноват Трамп», — иронизирует justdave261.

«Большинство американских выпускников средних школ и даже колледжей не знакомы с основами экономики. Они искренне верят, что правительство может создавать деньги и тратить их по своему усмотрению, и никакого Дня расплаты не предвидится», — отмечает notwithoutreason567.

«Мне кажется, что тот, кто предоставляет деньги, будет контролировать информацию — это не свободная пресса», — указывает F-15CEaglemx.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Я хочу знать, какие полицейские и военные защищают и поддерживают это тотальное нападение на свободу слова, свободу прессы и систему сдержек и противовесов? В какой-то момент они становятся соучастниками разрушения свободных Соединенных Штатов Америки», — комментирует newworlddisorder114.

«Деньги идут от парня, который на днях заявил, что не хочет, чтобы пресса сообщала негативные новости о нем и его политике», — напоминает lipster78344.

«Это взятка, которую Байден дает прессе за хорошее освещение его деятельности?» — догадывается Liquidators1.

«Тратьте, тратьте, тратьте. Байден разоряет нашу страну», — опасается TroythePatriot.

«Да. Свобода прессы позволит сообщать то, что хочет Байден!» — восклицает vcdave.

«Приготовьтесь, друзья… внезапно Хантер, сын Байдена, станет журналистом или профессионалом СМИ, зарабатывающим миллионы!» — предсказывает PatriotBiker26.

«Байден хочет контролировать весь мир?» — задает риторический вопрос JT1463.

«Иронично, что саммит за демократию проводится в США, где более 25% избирателей активно поддерживают подрыв собственной демократии», — отмечает anazitístesofía.

Норман Роквелл. Свобода слова. 1943

«Байден продолжает выбрасывать на ветер заработанные тяжким трудом деньги налогоплательщиков. Он не уважает трудолюбивых американцев. Байден только и делает, что выбрасывает на ветер деньги налогоплательщиков и поддерживает людей, у которых совершенно нет трудовой этики. Найдите работу, оплачивайте свои счета, а правительство должно использовать доходы от налогов для поддержки нужд нашей собственной страны», — указывает cameo1010.

Как сообщало ИА REGNUM, Omidyar Network (Сеть Омидьяра) — американский частный некоммерческий венчурный фонд, специализирующийся на инвестициях в стартапы в области социального предпринимательства. Фонд создан Пьером Омидьяром, основателем Ebay, совместно с супругой в 2004 году. Сеть Омидьяра является членом Global Impact Investing Network и одним из её крупнейших спонсоров. Global Impact Investing Network (thegiin.org) — американская некоммерческая организация, объединяющая ведущих игроков рынка социальных инвестиций, создана Фондом Рокфеллера в октябре 2007 года. На данный момент в сеть входит порядка 200 организаций. Помимо Фонда Рокфеллера инициаторами создания объединения выступили: Агентство США по международному развитию (USAID) и Global Impact Investing Networ.