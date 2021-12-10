В социальных сетях интернет-пользователи активно обсуждают интерьер в особняке депутата Поляковского сельского поселения (Ростовская область) от партии «Единая Россия». На снимках из апартаментов народного избранника запечатлены золотые люстры и ванная, лепнина. В доме есть бассейн, сауна. Особенно участников пабликов заинтересовал источник дохода народного избранника.

Оноре Домье. Гаргантюа. 1831

Позже в ряде телеграм-каналов было опубликовано оперативное видео, на котором записан разговор предполагаемого народного избранника с подчинёнными. Речь шла об экономии на питании детей из детского лагеря. Отдыхающих хорошо кормили только в дни инспекций надзорных ведомств. В остальные — необходимые для здорового роста и развития блюда оставались только в меню на бумаге. Детей же кормили дешёвыми булочками, лишь бы не были голодными и не жаловались родителям.

«По факту наличия именно такого, знакового интерьера можно смело возбуждать уголовное дело по воровству примерно 100−300 млн рублей. Интерьеры чуть другого типа (чуть меньше арочек, золота) гарантируют причастность к кражам свыше 500 млн рублей. Хороший европейский интерьер свидетельствует об удачно украденном миллиарде», — высказался в Instagram российский журналист Александр Невзоров.

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«Какой удачный бассейн. В форме гробика», — заметил один из комментаторов.

«У них свои нормы и аппетиты! Обворовывают самых незащищённых», — высказался интернет-пользователь.

«Есть такая профессия — Родину расхищать», — прокомментировал участник дискуссии.

ИА REGNUM Детский сад

«Это невозможно комментировать. Из нормальных слов — только знаки препинания», — добавил ещё один пользователь Instagram.

«Представляю, в каких объемах воруют тогда в детских домах. Вот там бедные дети уж точно, да и голодные!» — намекнул на необходимость проверок участник дискуссии.

«Что-то «12 стульев» вспомнились и богадельня. Ничего не меняется», — обратила внимание участница разговора.

«На детях экономить — это полный мрак», — считает интернет-пользователь.

«Чтоб их дети всю жизнь так питались», «Своих бы деток и внуков так покормили», пожелали депутату интернет-пользователи.

«Когда вы всё нажретесь уже?» — задался вопросом ещё один комментатор.

«Доля ребёнка всегда в горле останется, задумайтесь», — отметил участник паблика «Ростов Главный».

«Вы еще по детским садам пройдитесь! Вот непаханое поле! Какое-то время проработала там месяц — это ужас! Дают на полдник «домашнее печение» — ну, думаю, нормально! Как попробовала — это мука и сода! То ржавую селедку детям! Короче, не выдержала, пошла к поварам, говорю — вы совесть-то имейте — так воровать! Еду невозможно кушать! Это же маленькие дети, что ж вы здоровье их подрываете! Ответ был невнятным, но оно и понятно. Срамота! Жадность и бездушие! Слава богу, не везде так!» — привела пример участница разговора.

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«А запечатлённые на видео подчинённые тоже привлечены к ответственности или продолжают работать?» — задаёт вполне логичный вопрос комментатор.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области проверки по делу о хищениях средств, выделенных на летние оздоровительные кампании для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, прошли в детских санаториях. В частности, силовики изъяли документацию в детском лагере «Красный Десант».

Сам народный избранник заявил о своей невиновности.«У кого-то, видимо, сложилось мнение, что я живу не по средствам, наверное, и что в большой степени благодаря тому, что я ворую у детей. Но как вам пояснил директор данного учреждения, я сейчас вообще никакого отношения не имею к финансовой деятельности предприятий. Я являюсь просто учредителем», — приводят слова депутат «Известия».