



Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Активное восстановление нефтяных цен в начале декабряк четвергу, 9 декабря, приостановилось на фоне растущей тревожности рынков, и нефтяным фьючерсамтак и не удалосьзакрепиться на уровне выше $75 за баррельBrent. Риски распространениянового «Омикрон"-штамма, которое грозит непредсказуемыми последствиями для эпидемиологической обстановки и, как следствие, экономической ситуации в мире, остается темой номер один для участников рынка. И несмотря на то, что в начале недели медиками из Африки были представлены оценки о том, что заболевшие «Омикроном» в большинстве своем легко переносят болезнь, а главный инфекционист США Энтони Фаучи в своем интервьюCNN подтвердил эти данные, на текущий момент эпидемиологическая ситуация остается сложной во многих странах, сохраняя и риски введения новых локдаунов.

Наиболее всего эти угрозы актуальнысейчасдля Европы. В Великобритании 9 декабряв очередной разбыли усилены мерысоциальных ограничений. Более того, стало известно, что целый рядевропейских стран рассматриваетразныевариантыограничительных мер, которые могут быть введены в этих странахна время рождественских каникул. Все эти рискидавят на рынок нефти — очередныелокдауны могут сказаться намировомуровне потребления топлива.

Дополнительным поводом для начала распродаж на нефтяном рынке стало снижение международным рейтинговым агентствомFitchрейтинга китайских застройщиковEvergrandeиKaisa. Рейтинг данных застройщиков был снижен доRD(ограниченный дефолт), поскольку, по заявлению агентства, они объявили дефолт по офшорным бондам.

CRCHF Evergrande Center в Гуанчжоу. КНР

Риски банкротства крупнейших застройщиков Китая уже не первый месяц грозят экономикеКНРстолкнутьсяна строительном рынкес «эффектом домино» и нависают «дамокловым мечом» над мировыми фондовыми рынками. Потенциальная угроза замедления второй по величине в мире экономики Китая, одновременно являющейся вторым крупнейшим потребителем нефти, может пагубно отразиться на уровне спроса.

Именно эти риски спровоцировали игроков 9 декабря начать сокращать рисковые позиции. В результате фьючерсы нанефть маркиBrent потеряли за время торговой сессии почти 2%, снизившисьв ценениже психологически важной отметки в $75за баррель. Полагаем, что потенциал отскока уже отыграни далее рынок будет находиться преимущественно в боковике для того, чтобы дождаться обновленных прогнозов по спросу на 2022 год от МЭА и ОПЕК, которые выйдут в свет на следующей неделе.

Напомним, что ранее, ещё до появления новостейораспространении «Омикрон"-штамма, консенсус-прогноз на2022 год уже демонстрировал оценки, чторынок перейдет в состояние профицита, а цены на нефть будутснижаться. Сейчас главный вопросзаключается в том, какими темпами будет происходитьэта коррекция. Не исключено, что в случае появленияпозитивных новостей стоимость нефти еще может продемонстрировать кратковременный скачок на уровень $80 за баррель, однако говорить об устойчивоститаких уровнейне приходится.

Коронавирус в Африке

Минэнерго СШАуже представилосвойобновленныйпрогнозна 2022 год. Переоценив риски «Омикрон"-штамма, агентство всвоемдекабрьскомShort-TermEnergyOutlook(STEO) понизило прогноз по ценам наBrent на следующиеполгода. Так, декабрьская оценка была снижена сразу на $10, с $81 до $71 за баррель. Как ожидаетагентство, вIквартале 2022 года цена составит $73 за баррель, а в среднем за весь 2022 год— $70,05 за баррель. Поскольку прогнозные цены практически идентичны ценам 2021 года— $70,05 против $70,6, — то если эти ожидания оправдаются, нефтяникимогут показать ещё один рекордный год по прибыли.