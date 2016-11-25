Министерство здравоохранения Польши 2 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Так, за последние 24 часа в Польше выявили 27 356 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 502 человека, у 331-го из которых были сопутствующие хронические заболевания.

Об этом: В Польше за сутки выявили 27356 случаев заражения SARS-CoV-2