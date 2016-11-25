В Грузии за сутки выявили более 3700 носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 50 626 исследование на SARS-CoV-2 выявили 3731 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 2 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.
Депутат в Грузии выступил против «дискриминации» по ковид-паспортам
Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Гирчи» Яго Хвичия критически отозвал на введение в стране ковид-паспортов, которые также называют «зелёными». Заявление политик разместил в соцсети Facebook.
Специалисты Эстонии: к концу года число ковид-госпитализированных снизится
К эстонскому католическо-протестантскому Рождеству (24−26 декабря) количество госпитализированных пациентов с коронавирусом может опуститься ниже необходимых 100 единиц. Об этом заявили в Департаменте здоровья Эстони со ссылкой на собственные прогнозы.
В ЮАР рассказали об опасности «Омикрона» для непривитых людей старше 50 лет
Начавшаяся в ЮАР четвертая волна пандемии, вызванная штаммом «Омикрон», представляет особую опасность для невакцинированных людей в возрасте от 50 лет, заявили 2 декабря в департаменте здравоохранения провинции Гаутенг, ставшей эпицентром распространения нового варианта коронавируса.
Министерство здравоохранения Польши 2 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.
Так, за последние 24 часа в Польше выявили 27 356 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 502 человека, у 331-го из которых были сопутствующие хронические заболевания.
Об этом: В Польше за сутки выявили 27356 случаев заражения SARS-CoV-2
Маньчжурия приостановила экспорт товаров в Россию
Ввиду тяжелой ситуации, сложившейся вокруг распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции в городе Маньчжурия, власти Китая с 3 декабря временно прекращают работу пункта пропуска «Маньчжурия» на российско-китайской границе. Об этом сказано в письме мэра города Маньчжурия Бао Е, направленном властям Забайкалья.
В Черногории в ноябре от ковида умерли 203 человека
В Черногории в ноябре от коронавирусной инфекции умерли 203 человека, сообщил институт общественного здравоохранения. Число умерших в ноябре на 9,8 процента больше, чем в октябре, когда от ковида умерли 185 человек.