Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает идею заморозки конфликта в Донбассе. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 9 декабря заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью телеканалу «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

Новость обсудили читатели телеграм-канала украинского журналиста Максима Назарова («Наглый»). «Зеленский негативно относится к «заморозке» конфликта. Интересно, наступать будем? Или, наконец-то, сделаем хоть что-то для реальной реинтеграции?» — поинтересовался Максим Назаров.

Многие отметили, что Украина скорее спровоцирует обострение в Донбассе. А вот относительно «реинтеграции» Донбасса, то об этом стоит поинтересоваться у жителей республик Донбасса, немало пострадавших от Украины и похоронивших тех, кто погиб от пуль и снарядов украинских вооруженных сил.

«Или, наконец-то, начнём думать???» — задалась вопросом Elena.

«Негативно относится к заморозке — и именно поэтому послал корабль?» — спросила Мария.

«Донбасс в гробу видал ваши мысли о них», — отреагировал Vladislav Odessa.

СВ ДНР ИА REGNUM Солдат с ПК. ДНР

«Наступать мы умеем только на грабли», — отметил Вячеслав С.

«Герои» семи котлов давно не получали…» — добавил Alex A.

«Шо, зря «байрактаров» накупили?..» — написал Yahooshkiii.

«Посчитайте, сколько гражданских, в том числе детей, погибли. Кого реинтегрировать? Ну снимите уже розовые очки. Или просто по-другому писать нельзя?» — недоумевает «Бабушка Коко».

«Значит, мира не будет??? А обещал любой ценой!!!» — добавила Nathalie V.

«Ох, как же хотят войны наши западные партнёры!!! Им же абсолютно на*рать, сколько людей могут погибнуть, более того, им того и нужно. Втянуть Россию в конфликт — вот их главная цель. Правителям Украины это заходит, их же не убьют», — пишет Андрей.

«Это типа «Миротворец» закроют, радикалов начнут, наконец, наказывать за разбой? Языковой закон пересмотрят? Или у них есть какой-то другой фантастический сценарий, по которому эти люди захотят вернуться в это вот всё?!» — не понимает Лизанька.

«У народа Донбасса для начала спросить надо, чего они хотят. Не думаю, что им хочется интегрироваться в бандеровскую страну, где их будут насильственно украинизировать, лишая возможности учиться и говорить на родном языке. Страну, где роются в мусорках, а коммунальные выше пенсии и зарплаты и многое другое, от которого живущих в стране тошнит», — добавила Alisa Fox.

Antanana Украинские националисты

«Все по делу, и самое страшное, что этот текст можно продолжать до утра… Ну, а нашим идиотам у власти недолго будут давать подачки, чтоб было чем пулять в ту сторону, и скоро там станет тихо… А, в принципе, кого они хотят вернуть? Там уже поколение выросло, у которых кто-то погиб из-за Украины — они плюют в нашу сторону, какая… реинтеграция… бред!!!» — ответил ей (Alisa Fox) Vladislav Odessa.

«Никто ничего интегрировать не собирался и не собирается. Гораздо проще шмальнуть. Потом можно всё свалить на невкусный галстук», — подытожил Vitaliy K.

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