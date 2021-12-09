Законопроект, предусматривающий для граждан с 16 лет право быть избранными в органы местной власти, а также вступать в партии, был зарегистрирован в украинском парламенте. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС.

Франсуа Вервилт. Удаление камня глупости (фрагмент). XVII век

В соответствии с проектом закона, лицо, достигшее шестнадцати лет, может баллотироваться на местных выборах в качестве кандидата в депутаты областного, городского, сельского, поселкового совета, а также претендовать на должность главы города, села или поселка. Предлагается также разрешить гражданам с шестнадцатилетнего возраста быть членами партий, подписываться под электронными петициями к местной власти, учреждать общественные организации.

Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Многим инициатива украинских депутатов явно не понравилась.

«Чей-то сынок подрастает. Рвется к власти», — отреагировал 01011.

«Это как китайские болванчики — сидят и просто качают головой», — добавила «старушка Шапокляк».

«Детей устроить надо… [что] непонятного?» — с сарказмом поинтересовался Vlad P.

«Надо ещё разрешить присваивать воинские звания с 3 лет. Так, к 18 уже полковник как минимум, а то и генерал-майор», — иронизирует WW W.

«Может, сразу президентом?» — отреагировал «Шторм».

»Так Зеленский говорил же, что у них кадровый голод», — смеется Дима.

President.gov.ua Президент Уркаины Владимир Зеленский на встрече с депутатами «Слуги Народа»

«Полет нормальный. В дурдоме пациентов на выписку не намечается», — шутит Виктор.

«Молодежь подтягивают на выборы за слуг (депутатов партии «Слуга народа» — О. П.) и соросят. Ну и пристроить во власть своих детишек и внучат», — написал Вячеслав С.

«Интересно, эти идиоты конституцию Украины читали? Избирательное право у нас с 18 лет», — напомнил Олег Н.

«Только один вопрос — под действием чего такое придумали?» — недоумевает Ирина.

«А Геннадий Петрович у себя?». «Ой нет, знаете, его сегодня в школу вызвали с родителями… Что-нибудь передать?» — пошутил Юрий Я.

«С одной стороны смешно, а с другой — грустно, что это происходит у нас в стране», — пишет Whooo.

«Давно пора тиктокеров во власть! Засиделись там уже, пора страной руководить! Заживём», — смеется Ольга.

«Та чего уж там, с рождения, как цари, по наследству пусть получают», — с сарказмом отметила Юльчатай.

«Безграмотное быдло, которое не способно за 2,5 года прочесть Конституцию. Черным по белому — с 18 лет и нельзя разделить пассивное и активное [избирательное право], закон не разрешает. Хватит с нас и этих необразованных, кто-то может себе представить 16-летнего мэра, который ещё не закончил среднюю школу? Что вообще в головах у нынешних депутатов, пора вводить уголовную ответственность за подобные инициативы», — добавила «Скучающая Энтропия».

Rada.gov.ua Верховная Рада

«Фракция «Слуга народа» уже есть, будет ещё «Дети народа», — иронизирует Konstantin.

«Надо своих отпрысков пристраивать. Не на заводы ж им идти работать», — написал Павел.

«Предлагаю внести правку в закон, чтобы можно было баллотироваться котам и лошадям», — пошутил Igor.

«Тут уж не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться. Но над больными смеяться нельзя, значит, остаётся плакать», — подытожила Ирина.

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