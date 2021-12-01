1 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что депутаты Верховной рады предлагают установить день украинского борща.

Мирослава Романенко, , 22:09 — REGNUM Депутаты Верховной рады предлагают установить день украинского борща. Об этом говорится в зарегистрированном 30 ноября в Верховной раде проекте соответствующего постановления.

Федор Григорьевич Солнцев. Крестьянское семейство перед обедом. 1824

Текст проекта, который был инициирован 23 депутатами, на данный момент не опубликован, но одна из сторонников введения праздника — заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети Facebook написала, что «после принятия документа день украинского борща будет праздноваться каждый год во вторую субботу сентября».

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Инициативу украинских депутатов обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие критически оценили инициативу украинских политиков, отметив, что в государстве есть масса проблем, которые требуют решения. Иные добавили, что с нынешними ценами на продукты питания и доходами украинских граждан борщ в действительности рискует стать блюдом, которое будут есть по праздничным дням.

«Очень здорово. Ждём день вареника, сала, горилки», — пишет Марк Т.

«А сало-то из России завозят», — напомнила Марку Т. Антонина О.

Сало Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У Рады больше нет никаких проблем. Уже все решены», — с сарказмом отметила Людмила П.

«А какие у нас проблемы? Вот только одна осталась. Сейчас с борщом разберутся, и можно с чистой душой на новогодние каникулы лететь в теплые края», — ответила ей Galka Alexsandrovna.

«Закусывать надо…» — смеется Людмила О.

«Зарегистрируйте законопроект о занесении этого борща в Красную книгу, потому как варить его скоро будет не из чего, — буряк (свеклу — М. Р.), и тот из Польши возим», — добавила Любовь П.

«С вашими успехами скоро надо будет вводить День памяти борща, т. к… его вкус народ будет только… помнить», — написал Hennady T.

«Скоро его (борщевого набора — М. Р.) цена будет неподъемной для украинцев», — считает Валентина Л.

«Как только сделают праздником, так только на билбордах и будем видеть наши борщи…» — отметила Lana B.

«Етить-колотить, не парламент, а «Поле чудес»!» — иронизирует Светлана У.

«Это к тому, что борщ будем кушать только по праздникам?» — задалась вопросом Елена Н.

«Чувствуется, что скоро только раз в году будем кушать борщ…» — отреагировала Екатерина П.

Уолтер Лэнгли. Еда бедняка. 1891

«И мы им за это ещё и зарплату платим…» — задумалась Елена П.

«Два дня надо! Вчерашний борщ вкуснее!!!» — не без иронии добавил Стас К.

«А пенсионерам с такими ценами на продукты не порадоваться этому празднику», — подытожила Лида М.

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Напомним, 27 ноября в Киеве во время поминальных мероприятий, посвященных памяти погибших от голода в УССР в начале 1930-х годов, пожилой мужчина собрал еду, которую оставили у мемориала погибшим во время голода 1932−1933 годов (так называемого «голодомора»).