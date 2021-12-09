Заявление начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова об обострении обстановки на востоке Украины и пресечении любых провокаций киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе взбудоражило интернет. Часть людей считает, что военные действия могут начаться в самое ближайшее время. Другие говорят о напрасном «сотрясении воздуха»: провокации давно идут (военные силы Украины почти ежедневно в нарушение Минских соглашений обстреливают территорию Донбасса). Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

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«Пресекаться, то есть вторжение?» — спрашивает Валерий.

«Хоть один уважаемый человек сказал четко, жёстко и прямо. Остальные ходят вокруг да около, жуя сопли», — считает Анна.

«Да, его ответ вызывает уважение! Конкретный мужик!» — поддерживает Андрей Прокудин.

«Работайте, братья!» — развивает тему Евгений Кириллов.

«Отличное заявление! Наконец-то сказали прямо, что Донбасс не оставим на растерзание!» — соглашается Р.

«Похоже, на переговорах ни к чему не пришли. Пришло время повышать ставки», — рассуждает M.

«Хотелось бы, чтобы эта недосказанность вдруг обернулась значительной помощью», — отметила Галина Баженова.

«Это уже серьёзно! Похоже, укронацики отвоевались! Путин вчера тоже ответил уклончиво. Пора уже остановить обстрелы. Может, и Байден пальчиком погрозит Зеле?!» — иронизирует Татьяна.

Kremlin.ru Валерий Герасимов

«Это несерьёзно, это просто слова, серьезно будет, когда Донбасс признают, Новороссию освободят и так далее», — отвечает Валерий.

«Опять хитропланщина? Так и будет продолжаться кровавая тягомотина, пока укры в край не охренеют. Или донецкие не устанут от неё», — кипятится Д. В. Л.

«Интрига… Будут ли укры пробовать?» — задаёт вопрос Илья Реутов.

«Интересно, то, что сейчас ВСУ обстреливают Донбасс, это не попытка силового решения? Просто развлекаются, что ли?» — напоминает Д.

«Захват посёлков в серой зоне не считается?» — поддерживает Сергей.

«Ключевой вопрос — кем будут пресекаться провокации киевских властей? Неужели российскими военными?» — вопрошает Михаил Сохнавецкий.

«Провокации происходят каждый день, а тут снова глубокая озабоченность. Так что ничего содержательного Валерий Герасимов не сказал. Проходим мимо, не обращаем внимания», — предлагает Юрий.

«Каким образом будет пресекаться? Глубокой озабоченностью или просто озабоченностью?» — отмечает Светлана.

«Наконец-то заговорили военные, а в связи с этим можно сделать вывод — шуточки заканчиваются», — считает Владимир Никольский.

(сс) U.S. Army Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin

Напомним, «джавелины» действительно переброшены на линию фронта в Донбассе. Всего за последние сутки, 8 декабря, по территории ДНР в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии была применена 31 единица боеприпасов. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Широкая Балка и Безыменное.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации Киева по силовому урегулированию в Донбассе будут пресекаться.

Он подчеркнул, что распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью.

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