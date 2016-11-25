Напомним дату — сегодня исполняется 8 лет Евромайдану. На видео — наивные мечты и планы. Дальше — кровь и, по мнению экспертов «примерно 9 лет до конца государства».
Дальше последовали потеря Крыма, война в Донбассе, «Северный поток-2», внешнее управление, безвиз лишь для туристов, падение производства, ликвидация высокотехнологичных отраслей (авиа‑ и судостроение), жесткое квотирование аграрной продукции для европейских рынков, падение в индексах процветания, качества жизни и инвест-рейтингах.
А еще массовое обнищание населения, рост тарифов ЖКХ и безработицы, массовый отъезд трудоспособных украинцев, разрешение Рады на размещение ЯО и учения НАТО, импорт даже огурцов, продажа сельхозземель иностранцам и «красные зоны» по ковиду. Олигархи все так же (пока) рулят страной, журналистов убивают, а президентом стал бывший комик-стендапер, игравший членом на рояле.
Цитата канала mayday_7700.
Помимо цеха Ясиноватского машзавода, от утреннего обстрела ВСУ пострадала пожарная-спасательная часть. Как сообщили в пресс-службе МЧС ДНР, в 8:17 местного времени в результате прямого попадания снарядов было повреждено караульное помещение части и стекла с двух сторон здания.
Никто из личного состава не пострадал. 20 сотрудников, которые находились в дежурном карауле, успели спуститься в укрытие.
Фото МЧС ДНР.
Создатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский:
«Если сейчас мы потеряем эту промзону, то сразу же под угрозой окажутся несколько направлений: Ясиноватское направление, направление поселка Спартак, и противник подойдет вплотную к нашей основной линии обороны — к трассе».
ВСУ на 90% готовы к захвату Авдеевской промзоны. Об этом заявил каналу «Донбасс решает» создатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«На некоторых участках он вышел уже на такие рубежи, которые только по щелчку пальцев позволят ему сразу завладеть какими-то ключевыми нашими позициями», — говорит он.
Поэтому, по его мнению, нужно приложить все усилия, чтобы не допустить этого.
Украина бьет крупным калибром по мирному городу и машзаводу. Сегодня утром, 21 ноября, в результате обстрела поврежден цех на Ясиноватском машиностроительном заводе.Подробности выясняются, — сообщает глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.
Представительство ДНР в СЦКК со ствоей стороны сообщило, что по Ясиноватой выпущено 5 снарядов калибром 122 мм.
«Качают, качают ситуацию «наши дорогие партнёры»…Ближе к утру порядка тридцати прилётов по Ясиноватой в район машзавода — поздравили с воскресным днём. Большинство прилётов в «молоко», но есть и попадания — последствия изучаем, позже доложу», — написал в блоге создатель и командир бригаты «Восток» Александр Ходаковский.
Цитата канала «Донбасс решает».
Только за 18 ноября украинская армия дважды нарушала перемирие. По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, боевики 25-й и 54-й бригад обстреляли из 120-мм и 82-мм поселок шахты «Трудовская» на окраине Донецка и поселок Васильевка. Всего они выпустили 14 мин.
Напомним, Украина выходит из Минских соглашений, принимая закон о переходном периоде, который уже одобрен Венецианской комиссией. Документ, в частности, ограничивает права жителей Донбасса на передвижение.
Минские соглашения? Не слышали. Как обстреливают стариков Донецка
Жительница Донецка Ирина Петровская каждый день размещает в социальной сети видео с комментариями из своего разбитого украинской артиллерией поселка. Так она пытается рассказать миру, что творится возле ее дома, улицы.
Сама Ирина объясняет свои действия очень просто: «Здесь нет каких-то военных объектов. Здесь живут обычные мирные граждане, многие из которых стары и немощны, деваться им некуда. Но именно сюда кладут снаряды ВСУ. Нельзя молчать об этом».
Жительница Донецка Ирина Петровская невольно стала военкором. Её дом находится на окраине, в поселке шахты «Трудовская», который постоянно обстреливают украинские боевики.
«Это они с Россией так воюют. Своих земляков в Донбассе убивают», — комментирует женщина прилеты мин на поселок.
«Нас бьют. Прицельно. Похоже, что попадания в районе заводоуправления машзавода», — сообщил каналу «Донбасс решает» житель города Ясиноватая Денис Мельников. Там, в 19 км северней Донецка, расположен крупный железнодорожный узел.
ВСУ сегодня, 21 ноября, нанесли артиллерийский удар по крупнейшему железнодорожному узлу Донбасса.
«Россия никуда никогда не вторгалась» — соцсети ответили Менендесу
Известие о том, что сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину», нашло отклик в социальных сетях.
Из комментариев следует, что многие ещё помнят недавние слова президента России Владимира Путина, который, отвечая на вопросы журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина 13 ноября 2021 года, сказал, что «англосаксы хорошо поднаторели в провокациях».
США руками Киева упорно пытаются исключить Донецк и Луганск из процесса урегулирования, а на Россию навесить ярлык «агрессора» и представить внутренний конфликт с ДНР и ЛНР как международный конфликт с Россией, что прямо противоречит Минским соглашениям.
«За футболку «СССР» убьют» — об украинской стороне Донбасса
На украинской территории Донбасса сегодня быть русским не просто невыгодно — страшно, убеждён заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Артём Тимченко.