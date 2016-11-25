В последнее время Киев заметно активизировал свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. В этом ему активно помогает Запад. Чего только стоит заявление сенатора США, главы комитета по международным делам Роберта Менендеса, предложившего ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину».

Недавняя провокация с «учениями» в акватории Черного моря, почти ежедневное нарушение перемирия в Донбассе свидетельствуют о том, что украинские власти никаким образом не хотят мирного урегулирования процессов на юго-востоке и нацелены исключительно на войну.

Сам президент Владимир Зеленский тоже неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений, несмотря на свои предвыборные обещания — «мир любой ценой».

На пути подрыва мирных переговоров по реинтеграции Донбасса в состав Украины встал людоедский законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Он напрямую касается интересов России, поскольку речь в нем идет не только о юго-востоке, но также о Крыме и Севастополе, которые отнесены к временно оккупированным территориям.

Последние заявления офиса Зеленского свидетельствуют о том, что Киев настроен на полный отказ от диалога и примирения с населением восточных регионов. Вместо этого он беззастенчиво провозглашает курс на жесткое силовое подавление всех несогласных и применение к гражданам Украины дискриминационных практик за «неправильные» политические взгляды и даже за место жительства. Такие тенденции могут иметь самые серьёзные последствия не только для Украины, но и для других стран Европы и мира.

Подробности о том, как Зеленский и его компания дорвавшихся до власти клоунов при поддержке «старших товарищей» реализуют очень хитрую комбинацию по обесцениванию Минских договорённостей без формального отказа от них — в трансляции ИА REGNUM.

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